لجنة حكومية عراقية تكشف عن فساد وراء حريق الكوت الذي أودى بحياة العشرات

منذ 42 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أقرت لجنة تحقيقية حكومية بوجود حالات فساد إداري ومالي مرتبطة بالبناية التي اندلع فيها الحريق المأساوي بمدينة الكوت في 16 تموز الماضي، والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا وأثار غضباً واسعاً في الشارع العراقي.

وصادق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد (21 أيلول 2025)، على نتائج اللجنة التحقيقية التي أكدت أن مالك المشروع تمكّن من تشييد البناية وربطها بالكهرباء من دون استحصال الإجازات والموافقات الأصولية، وذلك بتواطؤ وتقاعس من عدد من المسؤولين والموظفين المحليين.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن التحقيقات أثبتت “تقصيراً جسيماً” من قبل جهات متعددة، بدءاً من السلطات المحلية في واسط، مروراً بمديري البلدية والكهرباء والدفاع المدني، وصولاً إلى الموظفين المعنيين بمتابعة التجاوزات وترويج معاملات ربط البناية.

وبناءً على نتائج التحقيق، تقرر:

1- إحالة محافظ واسط السابق، ومدير الدفاع المدني في المحافظة، ومديري بلدية الكوت السابق والحالي، ومدير توزيع كهرباء واسط، إضافة إلى عدد من الموظفين المتورطين، إلى القضاء.

2- إلزام الوزارات المعنية بفتح تحقيقات إدارية داخلية وفرض العقوبات الانضباطية على المقصرين.

أعاد الحريق المروع في الكوت إلى الواجهة ملف الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، والذي كثيراً ما يُتهم بالوقوف وراء حوادث مأساوية كان يمكن تجنبها.