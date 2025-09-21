محكمة الاستئناف في السليمانية تؤيّد الحكم الصادر بحق شاسوار عبد الواحد

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت محكمة الاستئناف في السليمانية، اليوم الأحد، عن تأييدها للحكم الصادر بحق رئيس حراك “الجيل الجديد” شاسوار عبد الواحد قادر.

وكانت محكمة السليمانية، قد قضت في الـ 2 أيلول الحالي، بالسجن لمدة خمسة أشهر على شاسوار عبد الواحد.

وألقت قوة أمنية القبض على عبد الواحد ليلة 11 آب/أغسطس الجاري من منزله في “القرية الألمانية” بمدينة السليمانية، بموجب مذكرة قضائية استندت إلى المادة (431) من قانون العقوبات العراقي الخاصة بـ”التهديد والتشهير”.

وسُلِّم عبد الواحد إلى شرطة السليمانية، التي أكدت لاحقًا أن اعتقاله جاء بناءً على عدة شكاوى، من بينها دعوى تتعلق بأسهم في مشروع “جافي لاند”، وأخرى تقدم بها النائب السابق في برلمان كوردستان شادي نوزاد.

وتشير وثائق رسمية إلى أن محكمة السليمانية كانت قد أصدرت حكمًا غيابيًا العام 2019 بسجن عبد الواحد ستة أشهر في قضايا مشابهة، لكنه رفض المثول أمام القضاء حينها.