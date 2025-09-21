الأرصاد الجوية في كوردستان: انخفاض درجات الحرارة خلال الـ48 ساعة القادمة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت المديرية العامة للأرصاد والزلازل في إقليم كوردستان توقعاتها للـ48 ساعة القادمة، معلنةً انخفاض متوقع في درجات الحرارة.

وتوقعت الأرصاد أن يكون طقس اليوم الأحد، 21-09-2025، صحواً، مع انخفاض خفيف في الغبار مساءً، خاصة في المناطق الجنوبية للإقليم، كما سترتفع درجات الحرارة درجة واحدة.

وأشارت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن يكون طقس يوم غد الاثنين، 22-09-2025، صحواً أيضاً، مع انخفاض درجات الحرارة من درجة إلى درجتين مقارنة بتسجيلات اليوم.

وفيما يأتي درجات الحرارة المتوقعة خلال 24 ساعة المقبلة:

أربيل: 33 درجة مئوية

السليمانية: 29 درجة مئوية

]دهوك: 31 درجة مئوية

العمادية: 28 درجة مئوية

العقرة: 32 درجة مئوية

كركوك: 35 درجة مئوية

زاخو: 33 درجة مئوية

حلبجة: 33 درجة مئوية

سوران: 29 درجة مئوية

حاجي عمران: 21 درجة مئوية

كرميان: 35 درجة مئوية