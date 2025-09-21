الأرصاد الجوية في كوردستان: انخفاض درجات الحرارة خلال الـ48 ساعة القادمة
أربيل (كوردستان 24)- أصدرت المديرية العامة للأرصاد والزلازل في إقليم كوردستان توقعاتها للـ48 ساعة القادمة، معلنةً انخفاض متوقع في درجات الحرارة.
وتوقعت الأرصاد أن يكون طقس اليوم الأحد، 21-09-2025، صحواً، مع انخفاض خفيف في الغبار مساءً، خاصة في المناطق الجنوبية للإقليم، كما سترتفع درجات الحرارة درجة واحدة.
وأشارت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن يكون طقس يوم غد الاثنين، 22-09-2025، صحواً أيضاً، مع انخفاض درجات الحرارة من درجة إلى درجتين مقارنة بتسجيلات اليوم.
وفيما يأتي درجات الحرارة المتوقعة خلال 24 ساعة المقبلة:
أربيل: 33 درجة مئوية
السليمانية: 29 درجة مئوية
]دهوك: 31 درجة مئوية
العمادية: 28 درجة مئوية
العقرة: 32 درجة مئوية
كركوك: 35 درجة مئوية
زاخو: 33 درجة مئوية
حلبجة: 33 درجة مئوية
سوران: 29 درجة مئوية
حاجي عمران: 21 درجة مئوية
كرميان: 35 درجة مئوية