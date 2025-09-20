طقس العراق.. أجواء صحوة ودرجات حرارة دون الاربعين

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت أن تسجل جميع المحافظات درجة حرارة دون الأربعين مئوية باستثناء محافظة البصرة.

وذكر بيان للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي قسم التنبؤ الجوي اليوم السبت 20 ايلول 2025، أن "غداً الأحد سيكون الطقس صحواً في المنطقتين الوسطى والشمالية، وغائماً جزئياً في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم العراق".

وذكر، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأحد في عموم العراق، كالتالي: السليمانية 30، دهوك 31، أربيل 34، نينوى وكركوك 34، الأنبار 35، بغداد وكربلاء المقدسة وديالى وصلاح الدين 36، النجف الأشرف وبابل وواسط والديوانية والمثنى 37، ذي قار 38، ميسان 39، البصرة 40".

وأضاف، أن "يوم الاثنين سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في عموم العراق، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وأشار إلى، أن "الثلاثاء القادم سيكون الطقس صحواً، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، تنشط خلال النهار في الأقسام الشرقية من المنطقة الجنوبية إلى (20-30) كم/س مُسببة تصاعد الغبار، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، والرؤية الأفقية (8-10) كم وفي الغبار (5-7) كم".

وأوضح، أن "طقس يوم الأربعاء القادم سيكون صحواً في عموم العراق، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية".