أفضل 7 فواكه خريفية لتعزيز المناعة والطاقة وصحة القلب

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- يعد الخريف موسماً غنياً بالفواكه التي يمكنها دعم نظامك المناعي قبل أن تزداد حدة موسم البرد والإنفلونزا، وتعمل هذه الفواكه على تعزيز المناعة وصحة القلب وزيادة الطاقة، وفقاً لموقع فيري ويل هيلث.

التفاح

يحتوي التفاح على الكثير من الألياف القابلة للذوبان في شكل البكتين، بالإضافة إلى البوليفينول ومضادات الأكسدة القوية، والتي يمكنها دعم صحة قلبك من خلال المساعدة في الحفاظ على مستويات الكوليسترول في النطاق الصحي.

كما يحتوي التفاح على فيتامين ج والبروبيوتيك التي تساعد على تعزيز نظامك المناعي. كما يحتوي على فلافونويد رائع يسمى «كيرسيتين» قد يكون له تأثيرات مضادة للالتهابات.

الكمثرى

تعد الكمثرى مصدراً رائعاً آخر للبكتين، وتساعد هذه الألياف القابلة للذوبان جهازك الهضمي، والأمعاء الصحية تدعم نظامك المناعي.

قد يكون للبوليفينول الموجود في الكمثرى تأثيرات مضادة للالتهابات ويساعد في الوقاية من الإجهاد التأكسدي الذي يمكن أن يساهم في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب. كما أن فيتامين «ك» في الكمثرى يساعد على تجلط الدم بشكل طبيعي ويحافظ على صحة قلبك.

العنب

قد يكون العنب صغير الحجم، لكنه غني بفيتامينات "أ" و"ج" و"د" و"هـ" و"ك"، ومجموعة فيتامينات ب التي تدعم نظام مناعة قوي، بالإضافة إلى معادن مهمة مثل النحاس والمنغنيز.

يساعد البوتاسيوم في العنب على الحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة، وهو أمر مهم لصحة قلبك. كما أن العنب الأحمر الداكن والأرجواني يحتوي على مضادات أكسدة تسمى ريسفيراترول وأنثوسيانين، والتي ترتبط بفوائد صحية للقلب والأوعية الدموية.

الكاكي أو الكاكا

تحتوي الكاكا على البيتا كاروتين المعزز للمناعة، بالإضافة إلى بوليفينول نباتي، الذي يدعم صحة القلب بسبب آثاره المضادة للالتهابات.

الرمان

يحارب البوليفينول الموجود في الرمان الالتهابات وقد يساعد في منع تراكم اللويحات الخطيرة وتصلبها في الشرايين.

البونيكالاجين هو بوليفينول قوي قد يتمتع بخصائص واقية للقلب، وتحتوي الفاكهة كذلك على فيتامين ج المعزز للمناعة ومركبات تدعم تنوع الميكروبيوم المعوي.

التين

يعد التين طريقة رائعة أخرى لإضافة البوتاسيوم الداعم لضغط الدم إلى يومك، بالإضافة إلى البريبايوتكس التي تحافظ على توازن الميكروبات في أمعائك.

تمنحك الحلاوة الطبيعية للتين إلى جانب محتواه من الألياف شعوراً بالشبع دون أن تسبب ارتفاعاً مفاجئاً في سكر الدم.

التوت البري

قد تفيد المركبات الموجودة في التوت البري، التي ثبتت فعاليتها في الوقاية من عدوى المسالك البولية، الوعية الدموية أيضاً لأنها تساعدها على العمل بشكل صحيح.

وتدعم مضادات الأكسدة في التوت البري نظام مناعة قوي، وتشير بعض الأبحاث إلى أن مستخلص التوت البري قد يكون له تأثير حتى ضد مسببات الأمراض مثل الفيروسات.











