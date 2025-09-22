المنافذ تحبط محاولة تهريب أدوية ومستلزمات طبية وعسكرية في أم قصر الشمالي

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، إحباط محاولة تهريب (3) حاويات في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.

وذكر المتحدث باسم الهيئة علاء الدين القيسي في بيان له اليوم الاثنين 22 ايلول 2025، أن "مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي تمكنت من إحباط تهريب ثلاث حاويات حجم (40) قدماً في نقطة البحث والتحري خارج الحرم الكمركي، تحتوي على مستلزمات طبية وأخرى عسكرية مخبأة خلف المواد المصرح بها"، مبينة أن "هذه المواد كانت معدة للتهريب لعدم حملها موافقات استيرادية من الجهات ذات العلاقة، وعدم وجود ما يؤيد مطابقتها للمواصفات القياسية العراقية".

وأضاف، أنه "تم تنظيم محضر ضبط وكشف أصولي وإحالة الحاويات إلى مركز شرطة كمرك أم قصر الشمالي لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".

وتابع، أن "الهيئة ماضية في إحكام سيطرتها على المنافذ الحدودية ومنع أي محاولة تهريب قد تضر بأمن واقتصاد البلاد".