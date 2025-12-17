طهران تحاكم مواطناً يحمل الجنسية السويدية بتهم تجسس لصالح إسرائيل

منذ 18 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أفادت السلطة القضائية الإيرانية بأن مواطنا يحمل الجنسية السويدية أُلقي القبض عليه خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل في حزيران/يونيو، ويخضع حاليا للمحاكمة بتهمة التجسس.

ونقل موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية عن المتحدث باسمها، أصغر جهانغير، قوله إن القضية تعود إلى تحقيق أُجري في محافظة ألبرز، ويتعلق بشخص يحمل جنسية مزدوجة، حصل على الجنسية السويدية عام 2020، وكان يقيم هناك منذ ذلك الحين.

وبحسب جهانغير، أُلقي القبض على المتهم بتهمة التجسس لصالح إسرائيل خلال الحرب التي اندلعت في 13 حزيران/يونيو عقب الغارات الإسرائيلية على إيران، من دون الكشف عن هويته.

وأوضح جهانغير أن المتهم جرى تجنيده عام 2023 من قبل أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، والتقى بعملاء إسرائيليين، كما تلقى تدريبات في ست عواصم أوروبية.

وأشار جهانغير إلى أن المتهم قام بعدة زيارات إلى إسرائيل، كانت آخرها قبل أسبوعين من دخوله إيران، أي قبل نحو شهر من اندلاع الحرب، وفق ما نقله موقع يورونيوز.

مضيفا أنه استقر في فيلا قرب مدينة كرج القريبة من طهران، وكانت في حوزته معدات تجسس إلكترونية، مشيرًا إلى أن المتهم اعترف بالتهم المنسوبة إليه والحكم سيصدر قريبا.

تشدد قانوني وسياق أمني أوسع

لا تعترف القوانين الإيرانية بازدواجية الجنسية، إذ يُعامل المواطنون الحاملون لجنسيات أخرى حصرا بموجب التشريعات الإيرانية، التي تنص على عقوبة الإعدام في قضايا التجسس.

وفي تشرين الأول/أكتوبر، أقرت طهران قانونا يشدد العقوبات على المتهمين بالتجسس لصالح إسرائيل أو الولايات المتحدة، اللتين تُصنَّفان كعدوين منذ نحو أربعة عقود، حيث نقلت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" حينها أن "كل مساعدة متعمّدة تُعدّ إفسادا في الأرض"، وهي من أخطر التهم في البلاد وتستوجب عقوبة الإعدام.

وخلال المواجهات التي شهدها شهر حزيران/يونيو، سُجّلت حالات توقيف لعدد من الأوروبيين، من بينهم شاب فرنسي ألماني يبلغ 19 عاما أُطلق سراحه في تشرين الأول/أكتوبر.

وفي أعقاب الحرب، أكدت طهران أنها تمضي قدما في محاكمات سريعة بحق المشتبه بتعاونهم مع إسرائيل، وأفادت بتنفيذ أحكام إعدام بحق تسعة أشخاص على الأقل بعد إدانتهم بالتعامل مع إسرائيل.