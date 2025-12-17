الشرطة الأسترالية توجّه تهم الإرهاب وقتل 15 شخصا لمنفّذ اعتداء بونداي

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- وجّهت الشرطة الأسترالية تهم الإرهاب وقتل 15 شخصا وارتكاب مجموعة أخرى من الجرائم للمشتبه به في اعتداء شاطئ بونداي نافيد أكرم الأربعاء بعد أسوأ عملية إطلاق نار جماعية تشهدها أستراليا منذ عقود.

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز إن "الشرطة ستتهم في المحكمة الرجل بالقيام بسلوك تسبب بالقتل وبإصابات خطيرة وبتعريض حياة أشخاص للخطر من أجل الدفاع عن قضية دينية وإثارة الخوف في المجتمع".

وأفادت في بيان بأن المؤشرات الأولية تدل على هجوم إرهابي مستوحى من تنظيم الدولة الإسلامية المدرج على قائمة الإرهاب في أستراليا".

تشير السلطات إلى أن نافيد ووالده ساجد أكرم فتحا النار على احتفال يهودي في شاطئ بونداي الشهير في سيدني مساء الأحد، ما أسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة العشرات بجروح.

وكان من بين الضحايا فتاة في العاشرة من عمرها إضافة إلى ناجيين من المحرقة وزوجين قتلا أثناء محاولتهما منع الهجوم.

وأصيب نافيد بجروح بالغة من قبل الشرطة أثناء عملية إطلاق النار وذكر الإعلام المحلي بأنه أفاق من غيبوبة ليل الثلاثاء. وأما ساجد أكرم فقتل في تبادل إطلاق نار مع الشرطة.

وذكرت الشرطة بأنه تم أيضا توجيه 40 تهمة لنافيد بالتسبب بأذى جسدي خطير لشخص بنية القتل وبعرض شعار منظمة إرهابية محظورة علنا.

عُثر على علمين لتنظيم الدولة الإسلامية داخل سيارة مسجلة باسم نافيد كانت متوقفة قرب الشاطئ.

وما زال نافيد في المستشفى وسيمثل أمام المحكمة عبر الفيديو الأربعاء، بحسب الشرطة.