الكنيسة الكلدانية تتبرع بمنحة مالية لمتضرري فيضانات جمجمال في إقليم كوردستان

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت الكنيسة الكلدانية، عن تبرعها بـ خمسين مليون دينار عراقي لمتضرري فيضانات جمجمال في إقليم كوردستان.

وجاء في بيان نشره إعلام البطريركية: "شعوراً منها بالتضامن الإنساني مع متضرري فيضانات مدينة جمجمال في محافظة السليمانية في إقليم كوردستان، أرسلت الكنيسة الكلدانية خمسين مليون دينار عراقي للمساهمة في تخفيف معاناتهم".

وشهد إقليم كوردستان خلال الأيام الماضية موجة أمطار غزيرة، أدت إلى حدوث سيول في مركز قضاء جمجمال والمناطق المحيطة به، ما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 12 آخرين، فضلاً عن تضرر أكثر من 500 منزل وعشرات الدوائر الحكومية والمدارس في المنطقة.