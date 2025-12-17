مصانع الإقليم تنتج علم كوردستان بجودة عالمية

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أكد مالك إحدى المطابع في مدينة أربيل لكوردستان24: " هناك طلب يومياً على طباعة علم كوردستان، بعدة أنواع وأحجام مختلفة، أما السعر فيعتمد على حجم العلم.

ويصادف اليوم الأربعاء 17 كانون الأول 2025 يوم علم كوردستان، حيث يُحتفل بهذا اليوم في جميع المؤسسات التعليمية والمؤسسات الرسمية في إقليم كوردستان وبين المواطنين، ما أدى إلى زيادة الطلب على علم كوردستان أكثر من المعتاد.

وفي هذا الصدد، قال مالك إحدى المطابع في مدينة أربيل لكوردستان24: "الآن في إقليم كوردستان، يمكننا طباعة علم كوردستان بأفضل وأعلى جودة".

وأضاف: "حسب طلب المواطنين يمكننا إنتاج أحجام مختلفة، لدينا طلبات يومية، ولكن في المناسبات الوطنية والقومية يكون الطلب أكبر، خاصة في يوم العلم، ونوروز وأوقات الانتخابات".

وأشار إلى أنه "في السابق كان جزء كبير من أعلام كوردستان يُطبع خارج البلاد، لكن الآن مطابع إقليم كوردستان لديها القدرة على طباعة عدد كبير من أعلام كوردستان وبأحجام مختلفة".

وأضاف: "وفقًا للطلب وحجم العلم، يتم تحديد سعر القطعة، على سبيل المثال، العلم الكبير تم طباعته بسعر يقارب مليون دينار، وفي نفس الوقت حجم القطعة الصغيرة أقل، ولكن في كلتا الحالتين الطباعة المحلية الآن أقل تكلفة مقارنة بالخارج، وفي الوقت نفسه جودتها أفضل".

وأشار إلى أنه سنويًا تطبع كل مطبعة حوالي ستة آلاف علم، هؤلاء الذين يشترون علم كوردستان المقدس هم المؤسسات والدوائر الحكومية والقطاع الخاص، وسعر كل علم يبدأ من ألفي دينار ويصل حتى مليون دينار.

ويصادف اليوم السابع عشر من ديسمبر كانون الأول يوم العلم الكوردستاني، وتحتفل به المؤسسات الرسمية في إقليم كوردستان، بإجراء العديد من النشاطات، خاصة في المدارس.

ويحتفل الكورد بيوم العلم، نسبة إلى اليوم الذي رُفِع فيه العلم الكوردستاني فوق مبنى البلدية بمدينة مهاباد تزامناً مع إعلان ولادة جمهورية كوردستان عام 1946.

وعلم كوردستان مكون من ثلاثة ألوان رئيسية، هي الأحمر الذي يرمز إلى التضحية التي يقدمها الشعب الكوردي في سبيل رفع الظلم عن نفسه.

والأخضر يرمز إلى طبيعة كوردستان الخلابة، أما اللون الأبيض فيرمز إلى السلم والأمان والتعايش والتسامح.

ويتوسط العلم شمس صفراء اللون لها 21 شعاعاً، ترمز إلى الديانات القديمة للكورد.

في عام 1919 ، أظهر الدكتور كامران بدرخان علم كوردستان للدول الأوروبية، وفي الستينيات رفع اتحاد الطلاب الكورد في أوروبا العلم ذاته في مناسبات مختلفة.

وبعد الانتفاضة الكوردية عام 1991 في إقليم كوردستان، رُفِع العلم فوق مقرات الحزب الديمقراطي والمؤسسات الإعلامية.

وأعلنت حكومة الإقليم بموجب قرار رقم 48 تاريخ 19/6/2009، يوم السابع عشر ديسمبر كانون الأول من كل عام، يوم علم كوردستان.

وبعد رفعه في ساحات القتال ضد الإرهاب، صار علم كوردستان في جميع المحافل الدولية رمزاً معروفاً لمقاومة البيشمركة.