عراقجي يصل إلى نيويورك

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- وصل وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي"، اليوم الاثنين، إلى نيويورك على رأس وفد دبلوماسي لحضور الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووصل عراقجي إلى مطار "جون إف كينيدي" الدولي في نيويورك لحضور الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، وكان في استقباله سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، "أمير سعيد إيرواني".

ويرافق عراقجي في هذه الزيارة نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية "مجيد تخت روانجي"، ومساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية "كاظم غريب آبادي"، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "إسماعيل بقائي"، وسفيرة ومساعدة ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائمة في منظمة الأمم المتحدة " زهرا ارشادي".

وسيرافق عراقجي خلال هذه الزيارة، الرئيس بزشكيان إلى الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، ويشارك في اجتماعات مختلفة تتعلق بالقضايا المدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة، ويشرح مواقف ووجهات نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

كما سيلتقي عراقجي مع نظرائه من مختلف البلدان، ويناقش بشأن القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

وستبدأ الدورة الثمانون للجمعية العامة للأمم المتحدة غدا الثلاثاء 21 سبتمبر وتنتهي يوم الاثنين 29 سبتمبر. وأيضا سيتوجه الرئيس بزشكيان غدا إلى نيويورك لحضور الجمعية وإلقاء كلمة فيها.