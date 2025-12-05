إلقاء القبض على متورطين بأعمال الشغب وإثارة الفوضى في لاجان وقضاء خبات

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- اعتقلت القوات الأمنية عدداً من الأشخاص الضالعين في أعمال الشغب وإثارة الفوضى خلال أحداث قرية لاجان وقضاء خبات.

ووفقاً للمقاطع والصور التي حصلت عليها Kurdistan24، فإن المعتقلين أقدموا على إشعال الإطارات وقطع الطرق، وحاولوا إشغال القوات الأمنية، وفي الوقت نفسه بثّوا مقاطع مباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موجّهين نداءات إلى داعميهم للاستعداد والتوجه إلى عدة مواقع لتنفيذ أعمال تخريب.

وبحسب المعطيات، كان الأشخاص المعتقلون مسلحين، وهاجموا صيدلية ومحطة وقود، وهددوا بتحطيم كاميرات المراقبة أمام المحال والأبنية بهدف إخفاء هوياتهم، كما أطلقوا عيارات نارية من أسلحة فردية بين المواطنين في محاولة لإيقاع إصابات في صفوف المدنيين، تمهيداً لبث رواية مضللة تفيد بأن الضحايا سقطوا برصاص القوات الأمنية.

كما كشفت المتابعة أن المجموعة نفّذت خطة منظمة تمثلت في محاصرة عدد من الدوائر الحكومية، وتفجير عبوات قرب حراسها قبل اقتحامها، ليعمد أفرادها إلى نهب محتوياتها، ثم إحراقها بالكامل، فضلاً عن تحطيم خزنة تابعة لإحدى الدوائر وسرقة ما بداخله.

وأدى حرق دائرة السجل المدني في خبات إلى احتراق السجلات الرسمية لعدد كبير من المواطنين، إضافة إلى أضرار واسعة لحقت بالممتلكات العامة.

واعترف أحد قادة المجموعة خلال التحقيق بضلوعهم المباشر في تلك الأعمال، كاشفاً تفاصيل وآليات تنفيذها والخطط التي اعتمدوا عليها.