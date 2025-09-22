باتيفا.. من ناحية بلا خدمات إلى قضاء ينهض بالمشاريع

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- خلال أربع سنوات فقط، شهدت منطقة باتيفا التابعة لإدارة زاخو المستقلة تحوّلاً لافتاً، بعدما انتقلت من ناحية تفتقر إلى أبسط الخدمات إلى قضاء يلمس سكانه نهضة عمرانية وخدمية واسعة.

مشاريع تنهض بالواقع الخدمي

مع إنشاء الطرق والشوارع وبنية تحتية جديدة، تغيّرت ملامح الحياة اليومية في گوليان وباتيفا، وهو ما عبّر عنه السكان بارتياح واضح.

المواطن نزار مجيد يؤكد أن "بناء المشاريع مستمر في باتيفا وإدارة زاخو المستقلة، وقد وصلت الخدمات بنسبة جيدة إلى قضاء باتيفا وناحية بيكوفة".

أما هاشم عمر فيضيف: "نُفذ العديد من المشاريع، ونشكر حكومة إقليم كوردستان على تلبية غالبية مطالب الناس، وأبرزها مشروع مياه باتيفا الذي أنهى مشكلة المياه بشكل كامل".

من جانبه، يشير المواطن ماهر إبراهيم إلى أن "المشاريع المنجزة حسّنت أوضاعنا، لكننا بانتظار استكمال مشاريع أخرى، منها المستشفى الجاري إنشاؤه، الذي سيقدّم خدمات كبيرة حال افتتاحه، كما استفدنا كثيراً من الطرق التي شُقت حديثاً".

ويؤكد سيبان نذير أن "الانتقادات في البداية كانت كثيرة، لكن بعد تحويل باتيفا إلى قضاء، شهدنا إنشاء حدائق وشوارع وبناء دوائر حكومية جديدة".

أرقام وموازنات

بحسب قائمقام باتيفا فرهاد محمود، تم اقتراح 107 مشاريع خلال السنوات الأربع الماضية بميزانية تجاوزت 48 مليار دينار، أنجز منها حتى الآن 57 مشروعاً، فيما لا يزال عدد آخر قيد التنفيذ.

وشملت المشاريع قطاعات المياه والكهرباء والطرق والحدائق والمستشفيات وشبكات الصرف الصحي، ووزعت بين مركز القضاء وناحية بيكوفة والقرى المحيطة.

خطط مستقبلية

لا تتوقف المشاريع عند ما أُنجز، إذ تتضمن الخطة المستقبلية إنشاء ملعب باتيفا بقرار من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، إلى جانب تعبيد الطريق الرابط بين باتيفا وزاخو لتسهيل الحركة التجارية والتنقل. كما يجري العمل على افتتاح جامعة أو كلية جديدة مع إضافة أقسام تعليمية أخرى، بما يعزز من مكانة القضاء ويعطي دفعة جديدة للتنمية في المنطقة.

تقرير : ميهفان مجيد – كوردستان24 - بغداد