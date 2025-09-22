وفدٌ من أوقاف كوردستان يزور السعودية للتحضير لموسم الحج 2026

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- بدأ وفدٌ من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كوردستان زيارة إلى السعودية للاطلاع على الاستعدادات الخاصة باستقبال حجاج موسم 2026.

وقال كاروان ستوني، المتحدث باسم هيئة الحج والعمرة في الإقليم، إن الزيارة تجري بتكليف من حكومة الإقليم ووزارة الأوقاف، وبمشاركة ممثلية الحج والعمرة التابعة للهيئة العليا للحج العراقية، وتشمل متابعة أماكن إقامة الحجاج وفحص الخدمات المقدمة لهم.

وأوضح أن الزيارة تستمر عدة أيام بهدف الوقوف على تفاصيل التحضيرات الخاصة بالموسم المقبل.

النظام الإلكتروني للتسجيل

أطلقت مديرية تكنولوجيا المعلومات في حكومة الإقليم هذا العام نظاماً إلكترونياً متطوراً للتسجيل في الحج والعمرة.

وأعلن ستوني أن فترة التسجيل مُددت حتى 26 أيلول عند منتصف الليل، بسبب مشاكل تقنية واجهت بعض المواطنين، على أن تُراجع الأسماء بعد ذلك لاستكمال الإجراءات.

الخدمات والإنجازات

أكد المتحدث أن رئيس الحكومة مسرور بارزاني ووزارة الأوقاف يوجهان دوماً بتوفير أفضل الخدمات للحجاج.

وأشار ستوني إلى أن بعثة العراق، التي يشارك فيها الإقليم، حصلت خلال الأعوام الثلاثة الماضية على جائزة "لبّيكُم" كأفضل بعثة بين الدول الإسلامية، كما وجّهت الهيئة العليا للحج العراقية كتاب شكر رسمي إلى بعثة الإقليم.

زيادة حصة الحجاج

وبيّن ستوني أن العراق يطالب منذ سنوات بزيادة حصته من الحجاج، إلا أن وزارة الحج السعودية لم تصدر قراراً بهذا الشأن حتى الآن.

وبحسب المعايير المعتمدة، تمنح السعودية ألف حاج لكل مليون نسمة، فيما تبلغ حصة إقليم كوردستان حالياً 5135 حاجاً، استناداً إلى عدد سكانه المقدر بخمسة ملايين نسمة.

توسع شركات الحج والعمرة

ساهمت التسهيلات الحكومية في التوسع بقطاع الحج والعمرة، حيث تأسست نحو 300 شركة جديدة خلال التشكيلة التاسعة لحكومة الإقليم، فيما حصلت 242 شركة على إجازات رسمية هذا العام لتنظيم رحلات العمرة.

ودعا ستوني المواطنين إلى الاعتماد على الشركات المرخّصة لتجنب المشاكل والعقبات.