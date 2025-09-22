المعرض الدولي في زاخو.. خطوة نحو إنعاش اقتصاد المنطقة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- شهدت مدينة زاخو، ولأول مرة في تاريخ إدارتها المستقلة، تنظيم معرض دولي شاركت فيه أكثر من 100 شركة محلية وأجنبية من مختلف القطاعات. وجاء افتتاح المعرض في 21 أيلول/سبتمبر 2025 بحضور ومشاركة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، متزامناً مع الذكرى الرابعة لتأسيس الإدارة المستقلة لزاخو.

وفي اليوم الثاني للمعرض، قال لطيف عثمان، رئيس غرفة تجارة زاخو، لكوردستان24، إن هذا المعرض يمثل خطوة مهمة نحو إنعاش القطاعات الاقتصادية والتجارية في المنطقة، موضحاً أن الهدف يتمثل في تسويق المنتجات المحلية والدولية وبناء جسر للتواصل بين التجار والمستثمرين من داخل الإقليم وخارجه.

المعرض شمل قطاعات متعددة، أبرزها: الأغذية، السيارات، السياحة، الإنشاءات، إلى جانب مجالات أخرى متنوعة.

مشاركة واسعة وزوار بالآلاف

أكثر من 100 شركة من دول مختلفة مثل الإمارات وتركيا وإيران وإيطاليا واليابان والبرازيل شاركت في فعاليات المعرض. ووفقاً للمنظمين، فقد استقطب اليوم الأول ما يقارب أربعة آلاف زائر، مع توقعات بزيادة الإقبال خلال الأيام التالية.

مشروع استراتيجي للمستقبل

أُقيمت قاعة المعرض على مساحة خمسة آلاف متر مربع داخل حرم جامعة زاخو، باعتباره جزءاً من المشاريع الاستراتيجية التي تدعمها حكومة الإقليم للمنطقة. كما تقرر أن تُقام معارض متخصصة في مجالات مختلفة خلال السنوات المقبلة، لتوفير فرص إضافية للتجار والمستثمرين.

أثر مباشر على الإنتاج المحلي

ومن بين الشركات المشاركة، برزت شركة إماراتية تعمل منذ ثلاث سنوات في زاخو ضمن قطاع الزراعة، حيث عرضت منتجات محلية من المنطقة مثل العنب والفاصوليا والأرز بجودة عالية، معلنة خططها المستقبلية لتصدير هذه المنتجات إلى الأسواق العالمية تحت علامة تجارية خاصة باسم "منتجات زاخو".

نحو اقتصاد أكثر انفتاحاً

يُنظر إلى هذا المعرض كفرصة كبيرة لإبراز قدرات زاخو في مجالات التجارة والصناعة، وسط توقعات بأن يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي ورفد اقتصاد إقليم كوردستان بشكل عام.