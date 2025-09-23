مشروع شارع رويال قيد التنفيذ في قضاء كلار

منذ 57 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، أنه سيتم تنفيذ شارع رويال في قضاء كلار ذي الاتجاهين بطول 1300 متر وعرض 30 مترًا.

وسيربط هذا الطريق شارع الشهيد كمال بشارع الستين. وسيتم تشجير الجزرة الوسطية بالمزروعات، وعند اكتماله، سيُسهّل حركة المرور على المواطنين.

مثلت عملية تطوير وتنفيذ مشاريع الطرق في مختلف مناطق إقليم كوردستان، أبرز أولويات التشكيلة الحكومية التاسعة للإقليم، ولا تزال هذه العملية متواصلة في كافة مناطق الاقليم.