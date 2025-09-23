نادي دهوك يقيل مدربه البرازيلي بسبب نتائجه السيئة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- قررت إدارة نادي دهوك الرياضي، اليوم الثلاثاء، إنهاء عقد مدربها البرازيلي سيرجيو فارياس بعد الخسارتين أمام الكرمة 0-1 والشرطة 0-2، وفق ما نقلته فرانس برس.

وقال أمين سر نادي دهوك ومدير فريق الكرة جاسم محمد حاجي "بغض النظر عن الخسارتين، إلا ان مستوى فريقنا بشكلٍ عام واللاعبين لم يكن ملبياً للطموحات ولا يليق باسم دهوك وسمعته، بعد موسم حافل بالنتائج".

وأوضح "لا يمكن تقبل ما حصل لبطل كأس العراق وأندية الخليج في باكورة المشوار، لذا كان لزاماً عمل تغيير فني، مع أن السيرة الذاتية للمدرب البرازيلي مميزة، لكنه لم يتأقلم مع اللاعبين وكنا نشعر بذلك".

ويواجه دهوك، صاحب المركز الثامن عشر في الترتيب، ضيفه فريق الكرخ السبت المقبل ضمن الجولة الثالثة من بطولة نجوم العراق.