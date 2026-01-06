صاروخ بولبينة يمزق شباك الكونغو ويطير بالجزائر إلى ربع النهائي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24 )- حجز المنتخب الجزائري بطاقة التأهل لدور رُبع النهائي في بطولة كأس أمم أفريقيا (كان) التي يستضيفها المغرب، وذلك بعد التغلب على نظيره الكونغولي بهدف مقابل لا شيء.

هدف الخُضر أحرزه الجناح الطائر عادل بولبينة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء لتهز شباك الحارس الكونغولي ليونيل مباسي في الدقيقة 119 من عُمر المباراة، خلال الشوط الإضافي الأول، بعد أن انتهى الشوطان الأساسيان بالتعادل السلبي.

المباراة أقيمت على ملعب "مولاي الحسن" بالعاصمة المغربية الرباط.

ووصل "الخُضر" إلى دور ثُمن النهائي عبر ثلاثة انتصارات متتالية متصدرين مجموعتهم بتسع نقاط، وفي المقابل وصل "الفهود" إلى الدور نفسه بسبع نقاط عبر انتصارين وتعادل.

وبهذا الفوز يواجه الخُضر منتخب نيجيريا (النسور الخضراء) في دور الثمانية (ربع النهائي) يوم السبت 10 يناير/كانون الثاني الجاري.

ويكون ثعالب الصحراء رفاق رياض محرز كرروا فوزا بنفس النتيجة على فريقين، آسيوي وإفريقي، وصلا للملحق المونديالي القادم في المكسيك، هما العراق و الكونغو، الأول في كأس العرب بالدوحة 2025 والثاني في الكان بالمغرب2026، وفي اللقائين كانت النتيجة بهدف نظيف للجزائر.