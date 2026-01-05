بعد غياب طويل نوروز يذوق طعم الفوز بثنائيته بمرمى النفط

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- بعد 113 يوماً، سجل نادي نوروز أول انتصار له في دوري نجوم العراق، حيث ألحق ممثل مدينة السليمانية هزيمة بفريق نفط بغداد بثنائية نظيفة.

وشهد اليوم الاثنين، ضمن الجولة الدائمة لدوري النجوم العراقي، استضافة نادي نوروز على ملعبه فريق نفط، ومع الشوط الأول لم يتمكن أي من الطرفين من كسر التعادل وظل النتيجة بلا أهداف.

في الشوط الثاني كثف نوروز هجماته، وفي الدقيقة 52 سجل محمد دلاور قائد فريق نوروز هدف التقدم، ثم جاءت الدقيقة 71 وضاعف فيها لاعبها المحترف كلاوديو أوليفيرا مارادونا النتيجة، ليحسم المباراة تماماً ويقضي على آمال فريق نفط في إدراك نفسه والعودة.

وقبل أن يعلن الحكم فيكا نهاية المباراة، رفع الحكم البطاقة الحمراء في وجه لاعب نفط ديار ياغي الذي سبق ومثّل لسنوات مع نادي نوروز.

وكان سجل نادي نوروز انتصاره الثاني في هذا الموسم من دوري النجوم العراقي، ليرفع رصيده إلى سبع نقاط، لكنه بقي في مركزه التاسع عشر حيث متأخراً في ترتيب الدوري.