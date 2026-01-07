بعد تألقه مع ناديه.. بيتر كوركيس يحصد جائزة "نجم الشهر من كوردستان24

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- حصل بيتر كوركيس، نجم وسط الميدان بنادي دهوك لكرة القدم، على جائزة خاصة من كوردستان24 وتم اختياره كنجم الشهر الماضي لادائه المثالي في دوري نجوم العراق.

وشارك كوركيس، نجم نادي دهوك، في 3 مباريات الشهر الماضي وسجل 3 أهداف، وبهذا حصل على جائزة كوردستان24 لنجم الشهر.

وفي تصريح له، قال نجم صقور الجبال، بيتر كوركيس لكوردستان24: "هذه القناة دائماً هي مصدري الأول للمعلومات، وأنا أتابع أخبارها وأشاهد المباريات على منصتها على الفيسبوك، إنها قناة جيدة وسررت كثيرا، لأنهم منحوني شرف الحصول على هذه الجائزة القيمة."

وأضاف بيتر : "هذه الجائزة تعني أنني قدمت أداءً جيداً، وكان شهر ديسمبر شهراً جيداً لي ولفريقي، وحققنا فيه عدة انتصارات، ويجب علينا خلال الشهر القادم أن نستمر في تحقيق الانتصارات وتسجيل الأهداف، وان نبذل قصارى جهدنا خدمة للجماهير و قميص النادي الأصفر والسماوي ومدينة دهوك ،حتى أكرر الحصول على هذه الجائزة، كما ويجب أن أستمر في السعي نحو النجاح وتسجيل الأهداف."

وفي جزء آخر من حديثه، شكر بيتر كوركيس جماهير النادي قائلاً: "دوماً ما نجدهم إلى جانبنا مساندين، وهم يقدمون لنا دعماً كبيراً، سأبذل كل جهدي، ومن أعماق قلبي لخدمة نادي دهوك وجماهيره الوفية، وسأسعى لتسجيل الأهداف وصناعة التمريرات وتحقيق الافضل للنادي."

ويعد بيتر كوركيس ذي الـ25 ربيعاً، حاملا لثلاث جوازات سفر، عراقية وسويدية وأسترالية، حيث وُلد في أستراليا، وبدأ مسيرته الاحترافية باللعب في السويد، ، ثم أنتقل في 2024 من مالمو السويدي إلى نادي دهوك حيث حصل على لقب بطل كأس العراق2025، وكان قبلها توج مع رفاقه بلقب بطل أندية الخليج 2025.

ويبقى جناح دهوك الطائر مع تمثيله أسود الرافدين، مطلباً للجمهور الكروي كخيار هجومي معاصر.

إذ لعب 35 مباراة وسجل 13 هدفاً و خلال مسيرته مع نادي دهوك وقدم 8 تمريرات حاسمة، ومع كونه مثل المنتخب العراقين فهو يحظى بحب الجماهير وبمراقبة و إهتمام كبيرين من الأسترالي كراهام أرنولد المدير الفني لمنتخب العراقي والمحللين.