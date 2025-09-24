تسارع عمليات إنقاذ 25 عاملاً بعد انهيار منجم ذهب في كولومبيا

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت أجهزة الإنقاذ في كولومبيا أن 25 عاملاً لا يزالون عالقين تحت الأرض على عمق يقارب 80 مترًا، عقب انهيار وقع مساء الاثنين في منجم ذهب مُرخّص بمنطقة سيغوفيا التابعة لمقاطعة أنتيوكيا شمال غرب البلاد.

وأكدت السلطات أن العمال بخير وأن جهود إخراجهم مستمرة بوتيرة متسارعة. وذكرت وحدة الأمن التابعة لمنجم "لا ريليكيا"، الذي تديره شركة "أريس ماينينغ" الكندية، أن فرق الطوارئ تمكنت من التواصل مع العمال المحاصرين، مشيرة إلى أنهم في وضع صحي جيد وقد تلقوا كميات من الطعام والمياه ساعدتهم على الصمود داخل النفق المغلق.

وأوضحت الوحدة أن أنظمة التهوية في المنجم ما زالت تعمل بشكل طبيعي، وهو ما ساعد على إبقاء الظروف الداخلية مستقرة، فيما يتم تقديم إرشادات طبية لهم عبر الاتصال الهاتفي إلى حين إخراجهم.

ووفقًا للوكالة الوطنية للمناجم، فقد أُزيل نحو نصف كميات الركام التي أغلقت المخرج الرئيسي، الأمر الذي يعزز التقديرات بإمكانية إخراج جميع العمال خلال الساعات المقبلة.