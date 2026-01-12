اتحاد الجالية الكوردستانية يطلق نداءً عاجلاً لدعم أهالي عفرين

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أطلق اتحاد الجالية الكوردستانية، نداءً عاجلاً إلى جميع المتبرعين وممولي الأعمال الخيرية الكوردستانيين في أنحاء العالم، بذل المزيد من الدعم المالي العيني، بهدف مواجهة الوضع الإنساني الصعب الذي يواجهه أهالي عفرين، لإيصال مساعداتهم الإنسانية عبر مؤسسة بارزاني الخيرية إلى أيدي المتضررين والنازحين في تلك المنطقة.

يأتي هذا النداء في وقتٍ يعيش فيه أهالي عفرين، في وضع إنساني بالغ الصعوبة، بسبب البرد القارس والعواصف الشديدة وتزايد أعداد الأسر النازحة، إذ تجاوزت الاحتياجات قدرة الاستجابة الحالية.

وفي هذا الإطار، تلعب مؤسسة بارزاني الخيرية في مدينتي عفرين وحلب دوراً ريادياً ورئيساً في تقديم المساعدات، وتُعد داعماً حقيقياً للأسر النازحة المتضررة في المنطقة.

ويشدد الاتحاد على أن أزمة عفرين الحالية، هي قضية إنسانية قبل أن تكون قضية عسكرية أو سياسية، وتتطلب مسؤولية عامة لتعزيز جهود الإغاثة الفورية.

ولهذا الغرض، يدعو ااتحاد الجالية الكوردستانية الجميع إلى دعم مؤسسة بارزاني الخيرية رسمياً، كما يطالب وسائل الإعلام بنشر أرقام الحسابات البنكية لكي يتمكن أكبر عدد ممكن من المشاركة في هذا الواجب الوطني.

ويؤكد الاتحاد مرة أخرى أن إيصال هذا النداء إلى الجميع هو موقف واضح تجاه معاناة شعبنا، وأساس لاستمرار العمل الإنساني، لأن الوقت الآن هو وقت العمل وحماية حياة المواطنين مسؤولية مشتركة للجميع.