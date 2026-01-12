بالونات "جي بي إس" في قبضة القانون.. الاستخبارات العسكرية تحبط تهريب 140 ألف حبة كبتاجون بصحراء الأنبار

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- في عملية نوعية استندت إلى جهد استخباري وتقني متطور، تمكنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية من إحباط محاولة مبتكرة لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة في عمق صحراء محافظة الأنبار، مستخدمةً وسائل تكنولوجية لمحاولة التملص من الرقابة الأمنية.

وأفادت المديرية في بيان لها، بأن مفارز قسم استخبارات وأمن الفرقة المشاة الخامسة، وبالتنسيق مع المصادر الميدانية، تمكنت من رصد بالونات هوائية (مناطيد) تحلق في أجواء المناطق الصحراوية بالأنبار. العملية تمت عبر تفعيل الكاميرات الحرارية والنهارية المتطورة التي مكنت القوات من تتبع مسار هذه البالونات بدقة حتى لحظة إسقاطها.

وبعد تفتيش البالونات المسقطة، ضبطت القوات العسكرية 140 كيساً تحتوي على قرابة 140 ألف حبة من مخدر "الكبتاجون". وما أثار ريبة الأجهزة الأمنية هو تجهيز هذه البالونات بتقنيات متقدمة شملت: أجهزة تتبع متصلة بالأقمار الصناعية (GPS). Lu بطاريات طاقة وأسلاك ربط لضمان وصول الشحنة إلى أهدافها المحددة بدقة.

تأتي هذه العملية ضمن الاستراتيجية الوطنية التي أطلقتها مديرية الاستخبارات العسكرية، والتي رفعت شعار أن عام 2026 هو عام القضاء التام على آفة المخدرات في العراق. وأكد المتحدث باسم إعلام وزارة الدفاع، سلام الربيعي، أن "قواتنا باتت تمتلك اليد الطولى في ملاحقة المهربين أينما وجدوا".

ووجه الربيعي رسالة حازمة للمهربين قائلاً: "حتى وإن استخدمتم البالونات أو الدرونات وكل وسائل التهريب المبتكرة، فإنها ستبقى في قبضة رجال الاستخبارات. لن نسمح بتدمير الأجيال، وكل بضاعتكم تحت أنظارنا"