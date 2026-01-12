رسالة من الرئيس بارزاني بخصوص الحملات ضد السوريين المقيمين بإقليم كوردستان

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- دعا الرئيس مسعود بارزاني إلى وقف الحملات التي استهدفت المواطنين العرب السوريين المقيمين في إقليم كوردستان، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة حلب خلال الأيام الماضية.

وقال بارزاني، في بيان صدر اليوم الاثنين 12 كانون الثاني/يناير 2026، إن بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي أطلقت حملات ضد العرب السوريين في إقليم كوردستان، واصفًا هذه التصرفات بغير اللائقة وفي غير موضعها المناسب، مؤكدًا أنها لا تنسجم مع قيم ومبادئ شعب كوردستان، وهي متعارضة مع السياسة العامة ورؤية مؤسسات الإقليم.

وأوضح أنه لا يجوز تحميل مسؤولية جريمة ارتكبتها فئة معيّنة لأشخاص لا علاقة لهم بها، مشددًا على ضرورة احترام اللاجئين والمواطنين العرب السوريين المقيمين في الإقليم، ووضع حدّ لهذه الحملات، والعمل على منع تكرار مثل هذه السلوكيات.

وفيما يـأتي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

في رد فعل على الأحداث التي شهدتها مدينة حلب خلال الأيام القليلة الماضية، للأسف أطلقت بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، حملةً ضد المواطنين العرب السوريين المقيمين في إقليم كوردستان. إن مثل هذه الحملات والتصرفات تعد غير لائقة وفي غير موضعها المناسب، كما أنها لا تنسجم بأي شكل من الأشكال مع مبادئ وقيم شعب كوردستان، إلى جانب تعارضها مع السياسة والرؤية العامة لمؤسسات إقليم كوردستان.

في الحقيقة، لا يجوز إلقاء اللوم في ارتكاب جريمة من قبل فئة ما على عاتق آخرين لا علاقة لهم بتلك الجريمة؛ بل يجب احترام اللاجئين والمواطنين العرب السوريين الذين لجؤوا إلى إقليم كوردستان ويعيشون فيه، ولا بد من وضع حدّ لهذه الحملات غير المشروعة، وأن تعمل الجهات المعنية على منع تكرار مثل هذه السلوكيات.

مسعود بارزاني

12 كانون الثاني 2026