الحمى النزفية في العراق: 42 وفاة ضمن 296 إصابة خلال 2025

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- كشفت وزارة الصحةالعراقية، عن تسجيل 42 حالة وفاة من ضمن 296 حالة إصابة مؤكدة في الحمى النزفية منذ بداية العام الحالي لغاية الآن.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، سيف البدر: تم تسجيل 42 حالة وفاة في الحمى النزفية من ضمن 296 حالة مؤكدة خلال التسعة أشهر الماضية منذ بداية العام الحالي ولغاية الآن، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.

وأكد أن الحالات المؤكدة توزعت بين محافظة ذي قار 114 حالة سجل وفاة 11 منهم و34 حالة مؤكدة في بغداد في جانب الرصافة سجل وفاة ستة أشخاص منهم، وتسجيل 27 حالة في المثنى ووفاة ثلاث حالات، و23 حالة في واسط وتسجيل وفاة ثلاث حالات.

وأضاف البدر، أن البصرة شهدت تسجيل 19 حالة مؤكدة مع تسجيل حالة وفاة واحدة، فيما تم تسجيل 16 حالة مؤكدة في ديالى ووفاة أربع حالات من ضمنها، و13 حالة في ميسان ووفاة حالة واحدة، و11 حالة مؤكدة في نينوى، وتسع حالات في الديوانية وتسجيل ثلاث حالات وفاة من ضمنها، فضلاً عن تسجيل ست حالات مؤكدة لكلٍّ من بغداد جانب الكرخ ودهوك مع تسجيل وفاة ثلاث حالات للأخيرة.

وأكد المتحدث الرسمي، تسجيل خمس حالات مؤكدة في كركوك ووفاة أربع منهم، وثلاث حالات في النجف الأشرف وحالتي وفاة، وكذلك إصابتان في بابل ووفاة حالة واحدة، وتسجيل حالتين لكل من السليمانية وأربيل وصلاح الدين مع عدم وجود وفيات من بينهم، وأخيراً تسجيل حالة واحدة لكلٍّ من كربلاء المقدسة والأنبار مع عدم وجود وفيات من بينهم.

وأفاد البدر بأن الوزارة لديها حملات توعية وإجراءات خاصة للوقاية من الإصابة بالحمى النزفية، لكونه متوطن من سبعينيات القرن الماضي، لافتاً إلى أن أغلب الإصابات هي لتجّار المواشي ومربي أغنام وقصابين وجميع الفئات معرضة للإصابة به ما لم يتم اتخاذ التدابير الوقائية لكل فرد.