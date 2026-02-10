مسرور بارزاني عبر منصة إكس: خدمة "E-psule" ستشمل قطاعات أخرى قريباً

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، عن الإطلاق الرسمي لمنصة (E-psule)، وهي المنصة الإلكترونية الحكومية الموحدة والمخصصة لتسديد الفواتير في عموم محافظات الإقليم.

وقال مسرور بارزاني في تدوينة على منصة إكس: سررت اليوم بإطلاق منصة (E-psule)، المنصة الرسمية لدفع الفواتير في إقليم كوردستان.

مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز التحول الرقمي وتسهيل المعاملات اليومية للسكان.

وأوضح رئيس الحكومة أن المنصة ستتيح للمواطنين في مرحلتها الأولى دفع فواتير الكهرباء إلكترونياً خلال ثوانٍ معدودة، مع ضمان الوصول الآمن للخدمة على مدار الساعة (24/7).

مشدداً على أن هذه الخدمة تقدم دون أي رسوم إضافية.

وأشار مسرور بارزاني إلى أن "E-psule" لن تقتصر على قطاع الكهرباء فقط، بل من المقرر أن تشهد توسعاً قريباً لتشمل مجمومة أوسع من الخدمات الحكومية، بما يسهم في تحديث النظام المالي والخدمي في الإقليم.