الحنظل: الشمول المالي في إقليم كوردستان قفز إلى 50 بالمائة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أشاد رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، وديع الحنظل، بالنجاح الكبير الذي حققه مؤتمر إطلاق مشروع "e-Psûle" في أربيل، مؤكداً أن هذه الخدمة الرقمية ستمثل نقلة نوعية في تسهيل آليات الدفع للمواطنين وتطوير النظام المالي في الإقليم.

وفي تصريح خاص لكوردستان24، على هامش المؤتمر الذي عُقد برعاية رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وبحضور محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، كشف الحنظل عن تطور هائل في نسب المشاركة الرقمية للمواطنين.

وقال الحنظل: "أتذكر قبل ثلاث سنوات، خلال مؤتمر عُقد في فندق روتانا بأربيل، كانت نسبة المواطنين المشاركين في الأنظمة الرقمية لا تتجاوز 5%. اليوم، وبعد ثلاث سنوات فقط، نتحدث عن وصول هذه النسبة إلى 50%، وهو ما يعكس انتشار ثقافة مالية رقمية عالية جداً بفضل المبادرات الحكومية والمصرفية المستمرة".

وفيما يخص ملف السكن، دعا الحنظل إلى تعزيز التعاون بين بغداد وأربيل لتسهيل حصول مواطني الإقليم على القروض. وأوضح أن القروض المخصصة للوحدات السكنية تصدر عن المصرف العقاري في بغداد وبدعم من البنك المركزي العراقي.

واقترح رئيس الرابطة توقيع "مذكرة تفاهم" بين الجانب المالي في حكومة الإقليم والمصرف العقاري في بغداد، لتفعيل وتسهيل وصول هذه المنتجات المصرفية والقروض العقارية إلى مواطني إقليم كوردستان، بما يحقق نتائج إيجابية ملموسة على أرض الواقع.

وحول المخاوف المتعلقة بسعر الصرف، طمأن الحنظل الشارع العراقي، مؤكداً أن البنك المركزي العراقي يمتلك اليوم احتياطيات نقدية "مميزة جداً" تجاوزت حاجز الـ 100 مليار دولار، بالإضافة إلى رصيد عالٍ من الذهب.

واختتم تصريحه بالقول: "الدينار العراقي بأمان ولا خوف عليه؛ فرغم بعض التذبذبات الطفيفة التي قد تحدث أحياناً، إلا أنه يعود دائماً إلى حالة الاستقرار بفضل الغطاء المالي القوي المتوفر لدى البنك المركزي".