الأرصاد الجوية: استمرار هطول الأمطار الخفيفة والثلوج

نشرت المديرية العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان توقعاتها للـ 48 ساعة القادمة، وأشارت إلى أن هطول الأمطار والثلوج سيبدأ بالانحسار تدريجياً مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.

ووفقاً للتقرير الجديد، فإن طقس اليوم الاثنين (9 فبراير 2026) سيكون ما بين غائم جزئي إلى غائم كلي في أوقات مختلفة، مع هطول أمطار خفيفة في المناطق الجبلية، ولا سيما في إدارتي "سوران" و"رابرين" المستقلتين، بينما يُتوقع هطول ثلوج خفيفة في المناطق الحدودية الشمالية الشرقية للإقليم.

كما جاء في التقرير أن سرعة الرياح في المناطق الجنوبية للإقليم ستتراوح ما بين 10 إلى 25 كيلومتراً في الساعة، وهو ما صُنّف كنشاط متوسط، لكن يُتوقع أن تزداد سرعتها لتتجاوز 30 كيلومتراً في الساعة بحلول مساء اليوم.

أعلى درجات الحرارة المتوقعة لليوم:

أربيل: 16 درجة مئوية

بيرمام: 12 درجة مئوية

سوران: 7 درجات مئوية

حاجي عمران: 3 درجات مئوية

السليمانية: 14 درجة مئوية

جمجمال: 15 درجة مئوية

دهوك: 12 درجة مئوية

زاخو: 12 درجة مئوية

حلبجة: 17 درجة مئوية

كرميان: 19 درجة مئوية

وبشأن توقعات الطقس ليوم غدٍ الثلاثاء (10 فبراير 2026)، أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى أن السماء ستكون غائمة كلياً مع تساقط أمطار خفيفة في معظم المناطق، وهطول للثلوج في المناطق الجبلية الحدودية، مع زيادة ملحوظة في شدة الهطول فوق القمم الجبلية.

كما أوضح التقرير أن الرياح ستكون جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، حيث ستتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 20 كيلومتراً في الساعة.

أعلى درجات الحرارة المتوقعة ليوم غدٍ الثلاثاء:

أربيل: 16 درجة مئوية

بيرمام: 11 درجة مئوية

سوران: 9 درجات مئوية

حاجي عمران: درجتان مئويتان

السليمانية: 12 درجة مئوية

جمجمال: 14 درجة مئوية

دهوك: 14 درجة مئوية

زاخو: 15 درجة مئوية

حلبجة: 13 درجة مئوية

كرميان: 18 درجة مئوية

