لجان السليمانية تضبط أطناناً من الأغذية الفاسدة وتحذر من مخاطر "السرطان"

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- في إطار جهودها المستمرة لحماية الأمن الغذائي وصحة المواطنين، نفذت اللجان المشتركة التابعة لقائمقامية السليمانية حملة تفتيشية واسعة داخل "علوة" السليمانية (سوق الجملة للخضار والفواكه)، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري.

ووجه هيوا عثمان، رئيس اللجان المشتركة في قائمقامية السليمانية وممثل قطاع الصحة، نصيحة حازمة للمستهلكين بضرورة التدقيق في المشتريات والامتناع عن شراء أي فواكه أو خضروات تظهر عليها علامات التلف أو العفن.

قال هيوا عثمان لكوردستان24: "هذه المواد التالفة قد تسبب الإصابة بالسرطان. المواد التي تعاني من تغيرات فيزيائية أو يغزوها العفن تحتوي على ما يسمى بالـ (Mycotoxins) وهي سموم فطرية، بالإضافة إلى الأبواغ. حتى وإن بدا العفن على جانب واحد فقط من الثمرة، فإن تلك الأبواغ المجهرية تنتشر في كامل أجزائها وتدخل جسم الإنسان بمجرد تناولها، مما يؤدي إلى حالات تسمم حادة. باختصار، نحن لا نتحدث عن غذاء تالف فحسب، بل عن سموم حقيقية".

تمثل عملية ضبط هذه المواد إشارة خطر تستوجب رفع مستوى الوعي لدى المشترين، لكن العبء الأكبر يقع على عاتق البائعين؛ إذ يُمنع قانوناً عرض أي مواد غذائية تشكل تهديداً مباشراً للصحة العامة. وبما أن هذا السوق يمثل المصدر الرئيسي للغذاء اليومي لكل منزل، فإن إجراءات التخزين والنقل تتطلب رقابة مشددة، وهو ما بدأت السلطات بتنفيذه فعلياً عبر تشديد الإجراءات القانونية.

من جانبه، أكد سروار علي، رئيس نقابة "علوة" السليمانية، وجود إجراءات عقابية صارمة بحق المخالفين لضمان جودة المنتج المعروض.

وفي تصريح خص به كوردستان24، أوضح سروار علي: "هناك عقوبات قاسية بحق كل من يبيع منتجات تالفة أو سيئة، حيث تبدأ الغرامات المالية من 200 ألف وتصل إلى 500 ألف دينار عراقي. وفي حال تكرار المخالفة، يتم إغلاق المحل لعدة أيام. وبالفعل، تم تنفيذ قرارات إغلاق بحق عدد من المحال المخالفة وفرض غرامات مالية كبيرة عليهم".

يضم سوق الجملة في السليمانية 184 مستودعاً لبيع الخضروات والفواكه والمنتجات الزراعية، ويستقبل السوق يومياً أكثر من 1000 طن من المواد الغذائية، يتم توزيع الجزء الأكبر منها في الأسواق المحلية، بينما يُصدّر جزء آخر إلى محافظات وسط وجنوب العراق.



تقرير : هاوژین جمال – كوردستان24 – السليمانية