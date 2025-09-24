وزارة الموارد الطبيعية: التزمنا بجميع تعهداتنا وننتظر توقيع وزارة النفط الاتحادية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كوردستان، اليوم، أنها نفذت كافة التزاماتها المتعلقة بتصدير نفط الإقليم بالتنسيق مع وزارة النفط الاتحادية، وذلك ضمن إطار قرارات وتوجيهات مجلس الوزراء.

وأكدت الوزارة في بيان أن جميع الشركات المحلية والأجنبية وافقت على بنود الاتفاق، باستثناء شركة أجنبية واحدة لم توقّع بعد، مشيرة إلى أن ذلك “لن يؤثر على الاتفاق الثلاثي بين الوزارة والشركات ووزارة النفط الاتحادية”.

وأضاف البيان أن الوزارة والشركات أرسلت، في 23 من الشهر الجاري، موافقتها الرسمية إلى وزارة النفط الاتحادية، بانتظار توقيع الأخيرة على الاتفاق، تمهيداً لبدء شركة “سومو” باستلام وتصدير نفط الإقليم وتنفيذ ما ورد في بنود الاتفاق بأسرع وقت ممكن.