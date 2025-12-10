قبرص تعلن العثور على يخت أبحر من إسرائيل وفقد في المتوسط

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أفاد التلفزيون القبرصي الرسمي، اليوم الأربعاء، بأن المسعفين القبارصة عثروا على يخت أبحر من إسرائيل قبل أكثر من أسبوع وفقد قبل يومين وسط ظروف عاصفة قبالة الجزيرة المتوسطية، لافتاً إلى أن ركابه بخير.

وأضاف المصدر نفسه أن الركاب الإسرائيليين لم يوجهوا طلب مساعدة، واليخت في طريقه إلى ميناء حيفا الإسرائيلي بعدما واجه مشاكل تقنية.

وكان أبحر في الثاني من كانون الأول/ديسمبر في اتجاه جزيرة كريت اليونانية.

وفي وقت سابق، قال مركز تنسيق الإنقاذ المشترك أن آخر موقع معروف لليخت تم تسجيله في الثامن من الشهر الجاري داخل منطقة البحث والإنقاذ القبرصية، على بعد حوالى 89 ميلاً بحرياً (165 كيلومتراً) من مدينة بافوس الساحلية في غرب البلاد.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم تحديد مكان وجود اليخت قبالة مدينة ليماسول جنوب الجزيرة قرابة الساعة 16,30 ت غ الأربعاء.

وتزامن فقدان اليخت مع وصول العاصفة بايرون التي جلبت معها أمطاراً غزيرة ورياحاً عاتية هبت على قبرص.

وتسببت بايرون في اضطرابات كبيرة في جميع أنحاء شرق البحر الأبيض المتوسط، ما أدى إلى تعقيد الرؤية وعمليات البحث.

المصدر: فرانس برس