تسجيل إصابة بالحمى النزفية في أربيل

منذ 18 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلن المدير العام للصحة في أربيل، اليوم الأربعاء 24 أيلول 2025، تسجيل حالة إصابة بالحمى النزفية في أربيل.

وأشار محمد، إلى أن إقليم كوردستان، يشهد إصابات بالحمى النزفية في الأشهر 7 و8 و9 سنوياً، مؤكداً أنه ومقارنة بالأعوام السابقة كانت الإصابات أقل بكثير، إلا أنه كان لدينا المزيد من التعليمات والإجراءات التي ألزمنا بها الأطباء والمواطنين، في حال ظهور الأعراض".

وأوضح أن الحالة المسجلة في أربيل، هي امرأة في العقد الرابع من العمر، من سكنة قوشتبة، حيث كانت مربي المواشي، وعلى احتكاك مباشر معهم".

وكانت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، في 29 آب 2025، عن فرض الحجر الصحي على 37 قرية ضمن حدود محافظة دهوك، في إطار إجراءاتها للحد من انتشار مرض الحمى النزفية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سركار سورچي، في تصريح خاص لكوردستان24، إن "الوزارة اتخذت هذه الخطوة بعد تسجيل ست حالات إصابة بالحمى النزفية خلال الشهرين الماضيين، بينها حالة وفاة لامرأة في مدينة دهوك نتيجة تدهور وضعها الصحي".

ودعا سورچي المواطنين إلى التعامل بمسؤولية مع الوضع الصحي الراهن، والامتناع عن شراء اللحوم من أماكن مجهولة المصدر، خصوصاً من الباعة في الشوارع والطرق الخارجية.

مؤكداً أن الفرق الصحية ستتخذ إجراءات فورية بحق أي محل يبيع اللحوم من دون ختم المسلخ أو ترخيص صحي.

كما شدد على ضرورة التزام ربات البيوت بالتعليمات الصحية، ومنها ارتداء القفازات عند التعامل مع اللحوم، وعدم استخدام الأدوات المخصصة لتقطيعها في أغراض المطبخ الأخرى، حفاظاً على سلامة العائلة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة أن "أي شخص يتجاوز التعليمات الصحية سيتعرض لإجراءات قانونية مشددة".

مشيراً في الوقت ذاته إلى أن اللجان الصحية كثفت عملها في الأسواق والمحال لمتابعة الالتزام بالتوجيهات.

وكشفت وزارة الصحةالعراقية، عن تسجيل 42 حالة وفاة من ضمن 296 حالة إصابة مؤكدة في الحمى النزفية منذ بداية العام الحالي لغاية الآن.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، سيف البدر: تم تسجيل 42 حالة وفاة في الحمى النزفية من ضمن 296 حالة مؤكدة خلال التسعة أشهر الماضية منذ بداية العام الحالي ولغاية الآن، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.

وأكد أن الحالات المؤكدة توزعت بين محافظة ذي قار 114 حالة سجل وفاة 11 منهم و34 حالة مؤكدة في بغداد في جانب الرصافة سجل وفاة ستة أشخاص منهم، وتسجيل 27 حالة في المثنى ووفاة ثلاث حالات، و23 حالة في واسط وتسجيل وفاة ثلاث حالات.

وأضاف البدر، أن البصرة شهدت تسجيل 19 حالة مؤكدة مع تسجيل حالة وفاة واحدة، فيما تم تسجيل 16 حالة مؤكدة في ديالى ووفاة أربع حالات من ضمنها، و13 حالة في ميسان ووفاة حالة واحدة، و11 حالة مؤكدة في نينوى، وتسع حالات في الديوانية وتسجيل ثلاث حالات وفاة من ضمنها، فضلاً عن تسجيل ست حالات مؤكدة لكلٍّ من بغداد جانب الكرخ ودهوك مع تسجيل وفاة ثلاث حالات للأخيرة.

وأكد المتحدث الرسمي، تسجيل خمس حالات مؤكدة في كركوك ووفاة أربع منهم، وثلاث حالات في النجف الأشرف وحالتي وفاة، وكذلك إصابتان في بابل ووفاة حالة واحدة، وتسجيل حالتين لكل من السليمانية وأربيل وصلاح الدين مع عدم وجود وفيات من بينهم، وأخيراً تسجيل حالة واحدة لكلٍّ من كربلاء المقدسة والأنبار مع عدم وجود وفيات من بينهم.

وأفاد البدر بأن الوزارة لديها حملات توعية وإجراءات خاصة للوقاية من الإصابة بالحمى النزفية، لكونه متوطن من سبعينيات القرن الماضي، لافتاً إلى أن أغلب الإصابات هي لتجّار المواشي ومربي أغنام وقصابين وجميع الفئات معرضة للإصابة به ما لم يتم اتخاذ التدابير الوقائية لكل فرد.