المتحدث باسم شرطة كرميان: مقتل أب وابنه في قضاء كفري

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت شرطة كرميان، اليوم الأربعاء 24 أيلول 2025، عن نقل جثتي أب وابنه إلى مستشفى الطوارئ في قضاء كفري بعد تعرضهما لإطلاق نار أصاب جسديهما.

وقال المتحدث باسم شرطة كرميان، علي جمال قدوري، في بيان: إن جثتي مواطنين اثنين، أب وابنه من القومية العربية، هما (عزيز حسن برخش) من مواليد 1978 و(أحمد عزيز حسن) من مواليد 2006، نُقلتا إلى مستشفى الطوارئ في قضاء كفري بعد أن فقدا حياتهما جراء إصابتهما بطلق ناري. وأضاف أن ذوي الضحيتين أكدوا أن الأب والابن كانا وحدهما في منزلهما عندما أطلق شخص مجهول النار عليهما.

وأشار المتحدث باسم الشرطة إلى أنه بغرض الإجراءات القانونية أُرسلت الجثتان إلى الطب العدلي في قضاء كلار، وبقرار قضائي باشرت شرطة كفري التحقيق في مكان الحادث لكشف ملابساته والتوصل إلى هوية الجاني.