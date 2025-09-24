رئيس إقليم كوردستان يستقبل القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى العراق

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء 24 أيلول 2025، القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى العراق جوشوا هاريس، حيث جرى التباحث حول العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق والإقليم، إلى جانب الملفات العالقة بين أربيل وبغداد.

وفقا لبيان رئاسة الإقليم، تطرق اللقاء إلى الوضع الاقتصادي العام في العراق وكوردستان، والانتخابات المقبلة، إلى جانب المستحقات المالية ورواتب موظفي الإقليم، حيث شددا على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لهذه الملفات وبآلية موحدة.

وأكد هاريس خلال الاجتماع أهمية الشراكة والتعاون بين الولايات المتحدة وإقليم كوردستان، مجدداً التزام بلاده بدعم العلاقات وتوسيع مجالات التعاون المشترك.

التهديدات الإرهابية والتصدي لهجمات تنظيم داعش، إلى جانب بحث التطورات في الشرق الأوسط بشكل عام، كانت محوراً آخر للقاء. الذي حضره أيضاً القنصل العام الأمريكي في الإقليم،