قائد "سنتكوم": دمّرنا 90 بالمائة من البنية التحتية العسكرية الإيرانية

أربيل (كوردستان 24)- أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الجنرال براد كوبر، اليوم الثلاثاء، عن تحقيق القوات الأمريكية نجاحات استراتيجية حاسمة في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً الانهيار الكامل للاستراتيجية العسكرية التي عملت طهران على ترسيخها طوال العقود الأربعة الماضية.

وفي إفادة بارزة أدلى بها أمام الكونغرس الأمريكي، كشف كوبر عن تفاصيل عملية "الغضب الملحمي" (Operation Epic Fury)، مؤكداً أنها وجهت ضربة قاصمة لشل منظومة الصواريخ الباليستية وسلاح الطائرات المسيرة الإيرانية.

وأوضح قائد (سنتكوم) أن الهجمات أسفرت عن تدمير نحو 90% من البنية التحتية للصناعات العسكرية والدفاعية الإيرانية، مما يضمن تحييد قدرة طهران على إعادة بناء ترسانتها لسنوات طويلة، وإحباط مخططات توسعية تعود إلى 47 عاماً مضت.

وعلى صعيد الملفات الإقليمية الأخرى، استعرض كوبر حصيلة العمليات الأمريكية خلال الأشهر السبعة الماضية.

مشيراً إلى الإسهام بفاعلية في إنفاذ "خطة ترامب للسلام المكونة من 20 بنداً" في قطاع غزة، إلى جانب تقويض خلايا تنظيم "داعش" في سوريا بشكل غير مسبوق.

وفي خطوة أمنية وصفت بالتاريخية، أعلن كوبر عن تفكيك قنبلة موقوتة عبر تفويج ونقل أكثر من 5,700 معتقل من عناصر تنظيم "داعش" من السجون السورية إلى داخل الأراضي العراقية منعاً لاندلاع فوضى جديدة.

كما أكد نجاح واشنطن في إرساء أقوى شبكة دفاع جوي إقليمية وموحدة في الشرق الأوسط بعد عقود من التخطيط.

واختتم قائد القيادة المركزية إفادته بالتشديد على التزام الجيش الأمريكي الصارم بقوانين النزاعات المسلحة وتحييد المدنيين، واصفاً مراجعة تقارير الضحايا غير العسكريين بأنها التزام راسخ وجزء لا يتجزأ من العقيدة العسكرية لبلاده.