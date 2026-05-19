مقتل جندي سوري جراء انفجار سيارة مفخخة في دمشق

أربيل (كوردستان 24)- قُتِل جندي على الأقل وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، جراء انفجار سيارة مفخخة في دمشق، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع السورية، لافتة الى إن الانفجار تزامن مع عمل إحدى مجموعات الجيش على تفكيك عبوة ناسفة قرب أحد الأبنية التابعة لها.

وأوردت وزارة الدفاع في بيان "اكتشفت إحدى مجموعات الجيش العربي السوري عبوة ناسفة معدة للتفجير قرب أحد المباني التابعة" لها في منطقة باب شرقي.

وأضافت "تم التعامل مع العبوة بشكل فوري، ومحاولة تفكيكها، قبل أن تنفجر سيارة مفخخة بالمنطقة نفسها، ما أدى إلى استشهاد جندي وإصابة آخرين بجروح متفاوتة"، لم تحدد عددهم.

وكان مصدر في الدفاع المدني أفاد في وقت سابق عن مقتل شخص على الأقل، جراء الانفجار، وفق ما نقلته فرانس برس.

وأوضح مصدر أمني أن الكشف الأوّلي على مكان الانفجار يرجّح أنه ناجم "عن عبوة ناسفة مزروعة في السيارة".

وفرضت قوات الأمن طوقا في المكان عقب الانفجار، وسط حالة من الهلع بين السكان في وقت الذروة.

ومنذ وصول السلطة الجديدة إلى دمشق بعد إطاحة حكم الرئيس السابق بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، تشهد دمشق بين الحين والآخر حوادث مماثلة محدودة، بينها انفجار سيارة في دمشق في آب/أغسطس لم يسفر عن إصابات.

وفي حزيران/يونيو 2025، أدّى تفجير انتحاري داخل كنيسة في حيّ الدويلعة في دمشق إلى مقتل 25 شخصا، تبنّته مجموعة سنّية متطرفة، بينما نسبته السلطات إلى تنظيم داعش.