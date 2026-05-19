خطوات عملية نحو "إقليم البصرة".. مجلس المحافظة يستعد للتصويت الرسمي بالتنسيق مع منظمة "بصرياثا"

أربيل (كوردستان24)- في حراك قانوني وجماهيري متسارع لدعم تطلعات الشارع البصري، عقد وفد من منظمة "بصرياثا للثقافة الاتحادية"، اليوم الثلاثاء 19 ایار/مایو 2026، اجتماعاً موسعاً مع أعضاء مجلس محافظة البصرة في مقر المجلس، تركز حول تفعيل الملف الدستوري لإعلان "إقليم البصرة".

وشدد وفد المنظمة خلال اللقاء على الأهمية القصوى لتحريك هذا الملف في الوقت الراهن، بوصفه استحقاقاً دستورياً وقانونياً يهدف إلى تمكين أبناء المحافظة من إدارة شؤونهم، وإنهاء عقود من التهميش، وضمان التوزيع العادل للثروات.

وقد تمخض الاجتماع عن مخرجات وصفت بـ "الحاسمة"، أبرزها:

تبني المطلب رسمياً: أبدى أعضاء مجلس المحافظة استجابة كاملة للمطلب الشعبي، مؤكدين تبنيهم الرسمي لمشروع الإقليم.

الوفاء بالالتزامات السابقة: أعلن المجلس التزامه بالوعد الذي قطعه سابقاً بتفعيل الملف فور استقرار الحكومة المحلية، مؤكداً أن الظروف الحالية أصبحت مهيأة تماماً للتنفيذ.

تحديد جلسة التصويت: كشف أعضاء المجلس أن الخطوة الإجرائية المقبلة ستتمثل في تحديد جلسة رسمية للتصويت على إعلان "إقليم البصرة" من داخل المجلس، تمهيداً للمضي في الإجراءات القانونية التي نص عليها الدستور العراقي.

من جانبها، أشادت منظمة "بصرياثا" بموقف أعضاء المجلس، واصفة إياه بـ "الخطوة الشجاعة والمسؤولة" التي تنتصر للإرادة الشعبية. ودعت المنظمة في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي كافة الفعاليات الثقافية والسياسية والاجتماعية في البصرة إلى الالتفاف حول هذا الحراك التاريخي الذي يرسم مستقبل الأجيال القادمة في المحافظة.