بتنفيذٍ تجاوز الـ 62%.. حكومة كوردستان تطلق منتدى "الاستعراض الدوري الشامل" لترسيخ حقوق الإنسان

أربيل (كوردستان 24)- في خطوة لتعزيز الشراكات الوطنية والدولية، أطلق مكتب منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، بالتعاون مع الاتحاد اللوثري العالمي (LWF)، منتدى "تعزيز الشراكات لتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل (UPR) للفترة 2025-2029".

وجمع المنتدى كبار المسؤولين الحكوميين، وممثلي البعثات الدبلوماسية، ووكالات الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني، لمناقشة آليات الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي للتوصيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وفي كلمته أمام الحضور، أكد منسق التوصيات الدولية، ديندار زيباري، أن حكومة الإقليم تضع مبادئ حقوق الإنسان في صلب رؤيتها الاستراتيجية.

مشيراً إلى توجيهات رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، التي تجعل من "المواطن محوراً للسياسات الحكومية، وتلزم الحكومة بالتكيف مع تطلعاته وتطوير نظم الحوكمة لتكون متوافقة مع المعايير الدولية".

وأوضح زيباري أن "الإقليم خطى خطوات كبيرة عبر مراجعة التشريعات القائمة وإصدار قوانين وتعليمات جديدة تضمن إدماج مبادئ حقوق الإنسان في النظام الإداري والقضائي".

استعرض زيباري مؤشرات قياس الأداء في تنفيذ التوصيات الدولية للفترة ما بين (2022-2025)، والتي أظهرت نتائج إيجابية ملحوظة:

نسبة التنفيذ: بلغت (62.3%)، وهو مؤشر على الجدية في تحويل التوصيات إلى واقع ملموس.

التوصيات قيد التنفيذ: وصلت إلى (21.6%).

التوصيات غير المنفذة: سجلت انخفاضاً إلى (16.1%).

ولفت زيباري إلى أن مكتب منسق التوصيات الدولية قد أصدر 10 إجراءات عملية، تم تعميمها عبر ديوان رئاسة مجلس الوزراء لتسريع وتيرة العمل في هذا الملف.

رؤية متكاملة: الاستقرار والاقتصاد

وشدد المنسق الدولي على أن "حماية حقوق الإنسان والحريات العامة لا يمكن أن تزدهر بمعزل عن بيئة مستقرة واقتصاد قوي".

وأضاف: "نحن نربط الجهود الأمنية والاقتصادية بالواقع الخدمي، لأن الإصلاحات الحقيقية تتطلب بنية اقتصادية قادرة على دعم تطلعات المواطنين وتأمين حقوقهم".

دعوة للشراكة الدولية

وفي ختام كلمته، وجه زيباري دعوة صريحة للمجتمع الدولي والمنظمات الأممية لتعزيز دعمهم الفني والتقني، مؤكداً حاجة الإقليم لبناء القدرات وتطوير الخبرات المؤسساتية لمواجهة التحديات الراهنة.

وأضاف: "نحن هنا لبناء شراكة فعالة يتم فيها تخصيص الموارد بكفاءة، بما يضمن تلبية الاحتياجات الحقيقية للمواطنين، تماشياً مع الالتزامات الدولية التي يتضمنها الاستعراض الدوري الشامل".

يُذكر أن "الاستعراض الدوري الشامل (UPR)" يعد آلية أممية أنشئت في عام 2006 لمراجعة سجل حقوق الإنسان للدول الأعضاء كل أربع سنوات، وقد شارك إقليم كوردستان بفعالية ضمن وفد جمهورية العراق في دورات المراجعة للأعوام 2010 و2014 و2019 وصولاً إلى الدورة الأخيرة في 2025.