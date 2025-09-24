فليك يرى أن خيبة عدم الفوز بالكرة الذهبية ستلهم جمال

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- رأى المدرب الألماني لبرشلونة الإسباني هانزي فليك أن خيبة عدم فوز لاعبه لامين جمال الإثنين بجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" سنويا لأفضل لاعب كرة قدم، ستُلهِم ابن الـ18 عاما الذي حل وصيفا لمهاجم باريس سان جرمان الفرنسي عثمان ديمبيليه.

وأفاد فليك في مؤتمر صحافي "لقد تحدثت إليه في الأمس، وأعتقد أنه يراها (الأمور) بالشكل الصحيح، بالتالي ما حصل يشكل حافزا له من أجل الموسم المقبل".

وانحصر الصراع على الجائزة المرموقة بين ديمبيليه وجمال بعد تقليص لائحة المرشحين الثلاثين، وقد نالها الفرنسي نتيجة قيادة فريقه سان جرمان إلى الثلاثية المحلية والأهم بالتأكيد دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي الباريسي.

ومن جهته، تألق جمال الموسم الماضي بتسجيله 18 هدفا في 55 مباراة خاضها ضمن كافة المسابقات، مساهما في إحراز فريقه للألقاب المحلية الثلاثة، الدوري والكأس والكأس السوبر، لكن مشوار النادي الكاتالوني في دوري أبطال أوروبا انتهى عند نصف النهائي.

واعتبر فليك أن "ديمبيليه استحق الجائزة أيضا. إنها مسألة تصويت، ويمكن أن تحدث الكثير من الأمور، وأعتقد أنه (جمال) تقبلها برحابة صدر، وهو متحمس لإظهار ذلك هذا الموسم".

وتابع "قد يكون أيضا مرشحا الموسم المقبل للفوز بالكرة الذهبية، لكني أُقدر حقا أن العديد من لاعبي فريقنا في هذا الوضع (الترشح للفوز بالجائزة)، وهذا أمر رائع لفريقنا. هذا يُظهر كثيرا كيف كان موسمك الماضي، وهذا أيضا هدفنا لهذا الموسم".

وسيغيب جمال الذي نال الإثنين جائزة ريمون كوبا لأفضل لاعب تحت 21 عاما ليصبح أول لاعب يحقق ذلك لعامين تواليا، عن مباراة الدوري المحلي الخميس ضد ريال أوفييدو بسبب إصابة في الفخذ، حيث سيحاول حامل اللقب البقاء قريبا من غريمه ريال مدريد المتصدر الذي فاز على ليفانتي الثلاثاء وتقدم بخمس نقاط على الفريق الكاتالوني.

وفي الموسم الماضي، عانى الفريق الكاتالوني في المباريات التي خاضها من دون نجمه الشاب، لكن يبدو أنه تجاوز هذه العقبة بعدما حقق فوزين كاسحين على فالنسيا (6-0) وخيتافي (3-0) بغيابه في المرحلتين الماضيتين.

وقال فليك إنه "سعيد جدا، لا أفكر أبدا في اللاعب الذي سيغيب، بل أركز فقط على الفريق الذي في تصرفنا، على اللاعبين الذين يشكلون الخيارات المتاحة للتشكيلة الأساسية... أنا سعيد بفريقي. لا فرق، فكل تشكيل أساسي قادر على الفوز بالمباريات. إنها ليست مشكلة كبيرة".

وسيغيب لاعب الوسط غافي عن الملاعب من أربعة إلى خمسة أشهر بعد خضوعه لجراحة في الركبة الثلاثاء.

وسبق لابن الـ21 عاما أن غاب عن الملاعب قرابة عام بعد إصابته بتمزق في أربطة الركبة في تشرين الثاني/نوفمبر 2023.

وتطرق فليك إلى وضع غافي، قائلا "علينا الاعتناء به، وعلينا أن نسير خطوة بخطوة، لأنه يبلغ من العمر 21 عاما، وتنتظره مسيرة رائعة..."، مقرا بأن "الأمر ليس سهلا على هذا الفريق، لأنه يمتلك موهبة هائلة، لكن كل واحد منا سيقف إلى جانبه وسنساعده على استعادة مستواه، وهذا هو هدفنا الآن من أجله".