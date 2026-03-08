ترامب: الكورد أصدقاؤنا ولا أريد إلحاق الأذى بهم في الحرب ضد إيران

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال رحلة له إلى فلوريدا على متن الطائرة الرئاسية (Air Force One)، بتصريحات للصحفيين كشف فيها عن تفاصيل الحرب ضد إيران.

في يوم الأحد 8 آذار/مارس 2026، وبخصوص ما إذا كان الكورد سيكونون جزءاً من الهجمات البرية أو سيشكلون منطقة حكم ذاتي، قال ترامب بوضوح: "لقد قررتُ ألا يشارك الكورد. لدينا صداقة جيدة معهم، لكنني لا أريدهم أن يدخلوا في حرب تتسبب في إيذائهم أو مقتلهم. لا نريد تعقيد الحرب أكثر مما هي عليه الآن".

وعندما سُئل عما إذا كانت خارطة إيران ستبقى كما هي بعد هذه الحرب، أجاب ترامب: "لا أعتقد ذلك، فمن المرجح جداً أن الخارطة لن تبقى على حالها".

وزعم ترامب أنهم فككوا تسلسل القيادة الإيراني، قائلاً: "لقد دمرنا المستوى الأول من القيادة، ثم قمنا بتصفية المستوى الثاني، والآن هم في المستويين الثالث والرابع، ويقودهم أشخاص لا يعرفهم أحد".

وأكد الرئيس الأمريكي أنهم لا يسعون بأي شكل من الأشكال إلى رمان أو مفاوضات، وقال: "هم يريدون التوصل إلى اتفاق، لكننا لا نريد".

وبشأن السيطرة على القواعد النووية، قال ترامب: "لم نهاجم القواعد النووية حتى الآن، ولكن ربما نفعل ذلك في المستقبل". كما أضاف بخصوص القوات المشاة: "جيشهم مدمر لدرجة أنه قد لا تكون هناك حاجة لقوات مشاة، وإذا لزم الأمر فسيكون ذلك لأسباب وجيهة جداً".

وأشار ترامب إلى أنهم محوا القوات البحرية الإيرانية بالكامل، قائلاً: "الأسطول الإيراني الآن في قاع البحر". وأوضح أن هذه الحرب أدت إلى ارتفاع أسعار النفط، لكنه وعد بأن تنخفض الأسعار بسرعة بعد القضاء على هذا "السرطان الكبير".

ورداً على سؤال حول ما إذا كانوا سيتدخلون في اختيار المرشد القادم لإيران، قال: "نعم، لسنا مضطرين للعودة كل خمس أو عشر سنوات للقيام بهذا العمل، نحن نريد اختيار رئيس لا يقود البلاد نحو الحرب".

وبخصوص نهاية الحرب، شدد ترامب على أنه لن يقبل إلا بالاستسلام غير المشروط. وقال بلهجة ساخرة: "ربما لم يتبقَ أحد ليستسلم، لأننا دمرنا قيادتهم عدة مرات وشللنا قدرات جيشهم".

ووجه أحد الصحفيين سؤالاً لترامب عما إذا كانت الولايات المتحدة قد قصفت مدرسة ابتدائية للبنات في جنوب إيران مما أسفر عن مقتل 175 شخصاً؟ نفى ترامب ذلك قائلاً: "وفقاً لمعلوماتي، إيران هي من فعلت ذلك، لأنهم يستهدفون المدنيين وصواريخهم ليست دقيقة".

وبشأن إرسال قوات برية، لم يعطِ ترامب إجابة حاسمة، لكنه ذكر أن الجيش الإيراني مدمر لدرجة أنه فقد القدرة على القتال البري. أما عن الاستيلاء على اليورانيوم المخصب، فقد أشار إلى أنهم لم يهاجموا القواعد النووية بعد، ولكن قد يحدث ذلك في المستقبل.

وفي جانب آخر من حديثه، كشف ترامب أنه من أجل السيطرة على أسعار النفط، سيسمح ببيع كمية من النفط الروسي للهند، ونفى وجود أي أدلة تثبت مساعدة روسيا لإيران في هذه الحرب.