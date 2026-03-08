اسايش السليمانية: استهداف مقار عسكرية ودبلوماسية بـ 6 طائرات مسيرة مفخخة

منذ 12 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت مؤسسة الآسايش (الأمن) في محافظة السليمانية، اليوم الأحد، أن الهجمات التي استهدفت مقار تابعة لقوات 70 ومبنى الأمم المتحدة ومكتب القنصلية التركية، نُفذت بواسطة ست طائرات مسيرة مفخخة.

وذكرت المؤسسة في بيان رسمي، أنه في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد الموافق 8 آذار 2026، تعرضت مقار "قوات 70" لاستهداف مباشر عبر هجومين متتاليين بأربع طائرات مسيرة، فيما استهدفت طائرتان أخريان محيط مبنى الأمم المتحدة (UN) ومكتب القنصلية التركية في مدينة السليمانية.

وأضاف البيان أن الفرق الأمنية المختصة وصلت فور وقوع الحوادث إلى المواقع المستهدفة وباشرت تحقيقاتها الميدانية، مؤكداً أن الهجمات لم تسفر عن وقوع أي خسائر بشرية، واقتصرت على الأضرار المادية فقط.

واختتمت مديرية أمن السليمانية بيانها بالإشارة إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة للكشف عن ملابسات الهجوم والجهات التي تقف وراءه.