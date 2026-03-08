الطائرات المسيرة تستهدف مقر الامم المتحدة في السليمانية

منذ 46 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- شهدت محافظة السليمانية في إقليم كوردستان، خلال الساعات الماضية، تصعيداً أمنياً تمثل في سلسلة هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ استهدفت مواقع متفرقة، أبرزها مكتب ندوة الأمم المتحدة ومقار عسكرية.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرة مسيرة مفخخة استهدفت، بعد منتصف ليل السبت/الأحد، مقر الأمم المتحدة الواقع على شارع "الملك محمود" (الشارع الستيني) وسط مدينة السليمانية. وأكدت المصادر أن الهجوم لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية نظراً لكون المقر كان مخلياً في ذلك الوقت، فيما فرضت القوات الأمنية طوقاً مشدداً حول مكان الحادث.

وتأتي هذه الضربة عقب هجمات أخرى بدأت باستهداف منطقة "زڕگوێزەڵە" بصاروخين، مما أدى إلى مقتل مواطن وإصابة اثنين آخرين بجروح، وصفت حالة أحدهما بالخطيرة.

وفي سياق متصل، تعرض مقر قيادة "وحدات الـ 70" في حي "راپرين" لهجوم بطائرة مسيرة. وبحسب المعلومات الميدانية، فقد تمكنت الدفاعات من إسقاط طائرة مسيرة ثانية حاولت استهداف الموقع ذاته، حيث سقط حطامها في حي "راپرين" السكني.

وعلى الرغم من هذه الهجمات المتلاحقة، أكدت السلطات الأمنية أن الأوضاع في مدينة السليمانية تحت السيطرة، مشيرة إلى أن حركة السير وحياة المواطنين تسير بشكل طبيعي واعتيادي صباح اليوم.