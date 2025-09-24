انتخابات نادي دهوك: تجديد الثقة بثمانية أعضاء وانضمام عضوين جديدين للهيئة الإدارية
أربيل (كوردستان 24)- انتُخبت، اليوم الأربعاء 24 أيلول 2025، الهيئة الإدارية الجديدة لنادي دهوك خلال اجتماع عُقد في قاعة الثقافة بقضاء سيميل، بمشاركة واسعة من أعضاء الهيئة العامة.
وشارك في الانتخابات 218 عضواً من أصل 241، حيث ترشّح عشرة أشخاص لعضوية الهيئة الإدارية، وتمكن جميعهم من الفوز بالمقاعد.
ومن بين الفائزين، جرى تجديد الثقة بثمانية من أعضاء الهيئة السابقة، فيما انضم لأول مرة كل من دلين كمال وعلي مصطفى.
وبحسب معلومات خاصة لـ كوردستان24، فإن رئيس نادي دهوك عبدالله جلال، الذي كان يملك في التشكيلة السابقة نائبين، سيكتفي في الدورة الحالية بنائب واحد، بعد عدم التجديد لخالد مُشير في منصب نائب الرئيس.
وحصل عبدالله جلال على جميع أصوات المشاركين، فيما جاءت نتائج الانتخابات على النحو الآتي:
عبدالله جلال: 218 صوتاً
يوسف رشيد: 215 صوتاً
جاسم محمد: 209 أصوات
ريكر أحمد: 208 أصوات
خالد مُشير: 205 أصوات
دلين كمال: 205 أصوات
علي مصطفى: 204 أصوات
هشيار فریق: 203 أصوات
خالد محمد: 203 أصوات
ملت جلال: 200 صوتاً