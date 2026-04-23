ترامب يأمر البحرية الأمريكية بتدمیر الزوارق الإيرانية التي تزرع الألغام في مضيق هرمز

أربيل (كوردستان24)- كتب الرئیس الامریکی دونالد ترامب الیوم الخمیس 23 نیسان/ابریل 2026، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد أمرت البحرية الأمريكية بتدمير أي زورق يزرع الألغام في مياه مضيق هرمز مهما كان صغيراً، (جميع سفنهم الحربية البالغ عددها 159 سفينة غارقة في قاع البحر!). لا مجال للتردد".

وفي الوقت نفسه، أكد ترامب أن الولايات المتحدة تعمل بنشاط على إزالة الألغام من المضيق، مضيفاً: "تقوم كاسحات الألغام التابعة لنا بتطهير المضيق حالياً، وآمرُ بموجب هذا بمواصلة هذا النشاط، وبزيادة وتيرته إلى ثلاثة أضعاف".

وكان ترامب قد صرّح في الشهر الماضي بأن الجيش الأمريكي سيستهدف أي سفن تشارك في زرع الألغام. وقد عادت القضية إلى الواجهة مجدداً مع سعي ترامب للتفاوض بشأن تأمين حركة الملاحة عبر المضيق، في ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية العالمية.

من جانبهما، صرّح ترامب ووزير الدفاع "بيت هيغسيث" مراراً وتكراراً بأن القوات البحرية الإيرانية -التي يُقدّر عددها بنحو 150 سفينة- قد دُمّرت بالكامل. إلا أن الحرس الثوري الإيراني لا يزال يحتفظ ببعض القطع البحرية، لاسيما الزوارق السريعة الصغيرة.



