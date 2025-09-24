ثماني شركات نفط دولية تتفق مع بغداد وأربيل على تصدير النفط

منذ 27 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت ثماني شركات نفط دولية (IOCs)، التي تساهم مع حكومة إقليم كوردستان في إنتاج أكثر من 90% من نفط الإقليم، اليوم الأربعاء، توصلها إلى اتفاق مؤقت مع الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان لاستئناف تصدير نفط كوردستان عبر ميناء جيهان.

وأعربت الشركات عن امتنانها لمسرور بارزاني، رئيس وزراء إقليم كوردستان، على دعمه المستمر لحل هذه القضية، مشيرةً إلى أنه من المتوقع توقيع الاتفاقيات المؤقتة والمصادقة عليها خلال الأيام المقبلة.

يتبع..