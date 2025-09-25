سيول تقدّر مخزون بيونغ يانغ من اليورانيوم العالي التخصيب بطنّين

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلن وزير كوري جنوبي الخميس أنّ معلومات أجهزة الاستخبارات في سيول تشير إلى أنّ لدى كوريا الشمالية مخزونا من اليورانيوم العالي التخصيب يقدّر بحوالى طنّين.

ولطالما قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن كوريا الشمالية تمتلك كمية "كبيرة" من اليورانيوم العالي التخصيب، المادة الأساسية المستخدمة في إنتاج الرؤوس الحربية النووية.

وصرح وزير شؤون إعادة التوحيد تشونغ دونغ-يونغ للصحافيين إنّ "وكالات الاستخبارات تقدّر مخزون بيونغ يانغ من اليورانيوم العالي التخصيب، أي الذي تزيد نسبة نقاوته عن 90%، بحوالى ألفي كيلوغرام".

وأضاف "في هذه اللحظة بالذات فإن أجهزة الطرد المركزي لليورانيوم في الشمال تعمل في أربعة مواقع".

وأوضح أن "ما بين خمسة وستة كيلوغرامات فقط من البلوتونيوم تكفي لصنع قنبلة نووية واحدة"، مضيفا أن ألفي كيلوغرام من اليورانيوم العالي التخصيب، والذي يمكن تخصيصه لإنتاج البلوتونيوم فقط، سيكون "يكفي لصنع عدد هائل من الأسلحة النووية".

وشدد على أن "وقف التطوير النووي لكوريا الشمالية مسألة ملحة"، معتبرا في نفس الوقت بأن العقوبات لن تكون فعالة، وأن الحل الوحيد يكمن في قمة بين بيونغ يانغ وواشنطن.

وصرح الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون هذا الأسبوع بأنه منفتح على محادثات مع الولايات المتحدة شرط أن تحتفظ بيونغ يانغ بترسانتها النووية.

ولم تكشف كوريا الشمالية التي أجرت أول تجربة نووية عام 2006 وتخضع لعقوبات دولية بسبب برامجها المحظورة، علنا عن تفاصيل منشأة تخصيب اليورانيوم الخاصة بها حتى أيلول/سبتمبر.

ويُعتقد أن كوريا الشمالية تشغل منشآت عدة للتخصيب من بينها منشأة في موقع يونغبيون النووي، تقول بيونغ يانغ إنها أوقفت تشغيلها بعد محادثات، رغم أنها أعادت العمل بها في 2021.