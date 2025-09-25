انطلاق فعاليات مهرجان المنتجات الزراعية في سوران

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- ينطلق اليوم الخميس، 25 أيلول 2025، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، فعاليات المهرجان الزراعي الثالث للمنتجات الزراعية في حديقة كولان بمركز قضاء سوران. ويستمر المهرجان حتى الساعة التاسعة من مساء يوم غد الجمعة، ويشهد مشاركة كبيرة من المزارعين والشركات المحلية.

وصرح كاميران حسين مامند، المدير العام لزراعة سوران، لكردستان24، بأن هذا المهرجان هو الثالث من نوعه الذي يُقام في سوران ويختص بمنتجات الإدارة المحلية. وأشار مامند إلى أن 56 مزارعًا يشاركون في المهرجان، بالإضافة إلى عدد من الشركات الراعية.

وأوضح المدير العام أن الشركات المشاركة هي من منطقة سوران وتلعب دورًا بارزًا في تطوير الثروة الحيوانية. وكشف أن من بين المزارعين المشاركين، هناك 17 مربي نحل، و10 مزارعين لمنتجات العنب، وأربعة مزارعين للطماطم، ومزارع واحد للفستق الطازج.

وأضاف مامند أن المهرجان سيعرض أيضًا منتجات البطيخ والتبغ، مؤكدًا حرصهم على تسليط الضوء على تنوع المنتجات الزراعية في المنطقة. وشدد على أهمية تعريف الجمهور بالمزارعين المحليين ودعمهم.

وأكد المدير العام أن التغير المناخي والجفاف أثرا بشكل كبير على إنتاج المزارعين، لذا يسعون من خلال المشاريع المحلية إلى تشجيع المزارعين على الاستمرار في عملهم ودعم القطاع الزراعي في المنطقة.