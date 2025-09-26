مستشار السوداني: الاتفاق الثلاثي يضع أساساً قوياً لمعالجة مشكلة رواتب موظفي كوردستان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي ان الاتفاق الثلاثي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان والشركات النفطية، أساس قوي لمعالجة مشكلة رواتب موظفي إقليم كوردستان.

وقال حسين علاوي مستشار رئيس الوزراء العراقي في مداخلة له على شاشة كوردستان24، "لقد نجحت حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في التوصل إلى اتفاق"، واصفًا الاتفاق بأنه استراتيجي، ويعتقد أن الاتفاق سيذيب جمود جميع المشاكل المالية بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، ويحل قضية الرواتب بشكل دائم.

وأضاف علاوي، "أن حكومة الإقليم والحكومة الفيدرالية تركزان الآن جهودهما على العمل الجاد لتمرير قانون النفط والغاز".

وأشار حسين علاوي الى، أن الاتفاق الثلاثي لإعادة تصدير نفط كوردستان سيؤدي إلى سياسة تكاملية بين الحكومتين، وسيكون حلاً جذريًا لمشكلة رواتب موظفي إقليم كوردستان. وتتركز جهود حكومة إقليم كوردستان والحكومة الفيدرالية حاليًا على ذلك، كما ركزت الحكومتان جهودهما من خلال وزارة الثروات الطبيعية ووزارة النفط الفيدرالية لضمان عدم تكرار هذه المشاكل في المستقبل، ثم العمل على قانون النفط والغاز لتنظيم شؤون الحكومتين، وفي النهاية يصبح أساسًا لإنهاء المشاكل المالية بين الحكومة الفيدرالية وحكومة إقليم كوردستان.