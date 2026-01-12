نقل محاكمة لاهور شيخ جنكي من السليمانية إلى أربيل

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أفاد مراسل "كوردستان 24" في السليمانية، آرام بختيار، بصدور قرار رسمي يقضي بنقل جلسات محاكمة لاهور شيخ جنكي، رئيس "جبهة الشعب" (بەرەی گەل)، من محاكم السليمانية إلى العاصمة أربيل.

وشهدت محكمة جنايات السليمانية الثالثة، اليوم الاثنين 12 كانون الثاني 2026، انعقاد الجلسة الأولى لمحاكمة لاهور شيخ جنكي. ومع انطلاق المحاكمة، أكدت المعلومات أن الجلسة الثانية والمراحل اللاحقة من القضية ستُستكمل في محكمة أربيل.

وبحسب مراسلنا، فإن قرار نقل المحاكمة شمل لاهور شيخ جنكي و11 معتقلاً آخرين على ذمة القضية نفسها، مشيراً إلى أن هذا الإجراء جاء بناءً على طلب رسمي تقدمت به عائلات المتهمين لنقل مكان المحاكمة إلى أربيل.

وتعود تفاصيل القضية إلى 22 آب/أغسطس 2025، حين نفذت قوات أمنية وعسكرية عملية مداهمة استهدفت "فندق لاله زار" بمدينة السليمانية، والذي كان يُعد المقر الرئيسي للاهور شيخ جنكي. وأسفرت العملية حينها عن اندلاع اشتباكات مسلحة استمرت لأكثر من ثلاث ساعات، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى، وانتهت باعتقال لاهور شيخ جنكي وشقيقه "بولاد" وعدد من القادة والإداريين في جبهة الشعب.