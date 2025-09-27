كلمة رئيس الوزراء مسرور بارزاني في مؤتمر "نيقية" بأربيل

منذ 14 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- برعاية وحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، انطلقت صباح اليوم السبت أعمال المؤتمر الأكاديمي لإحياء الذكرى الـ 1700 لمجمع نيقية التاريخي (مجمع نيقية للمسيحيين)، في مدينة أربيل.

وخلال كلمةٍ له في افتتاح أعمال المؤتمر، وصف رئيس الوزراء مسرور بارزاني مدينة أربيل بعاصمة التعايش.

وقال: يسعدني أن ينعقد هذا المؤتمر العلمي المهم بمشاركة هذا العدد الكبير من الشخصيات الدينية الرفيعة، أشكركم وأتمنى لكم التوفيق، وآمل أن تسهم نتائج توصيات هذا المؤتمر في تعزيز ثقافة التعايش السلمي وترسيخ أسس السلام والتسامح والأخوّة بين جميع المكونات.

وتطرق مسرور بارزاني خلال كلمته، إلى استئناف تصدير نفط كوردستان، وقال: بعد توقف صادرات نفط إقليم كوردستان إلى الأسواق الخارجية لأكثر من عامين أو ثلاثة، استؤنفت اليوم مرة أخرى صادرات نفط الإقليم إلى الأسواق العالمية.

وأضاف: هذا الاتفاق مع الحكومة الاتحادية يُعد إنجازاً كبيراً لكل شعب العراق، ولا سيما شعب إقليم كوردستان.

وتوجّه مسرور بارزاني بالشكر إلى جميع الشخصيات والجهات التي كان لها دور مهم في إنجاح هذه العملية.

وقال: هنا أود أن أشير بشكل خاص إلى الدور الذي لعبته الولايات المتحدة الأميركية، سواء في واشنطن أو من خلال سفارتها في بغداد أو قنصليتها في أربيل، حيث قدّموا دعماً كبيراً لإتمام هذه العملية.

وتابع: آمل مرة أخرى أن يكون هذا الاتفاق سبباً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وأن يخدم جميع المواطنين.

يتبع..